蘋果iPhone超保值！最夯二手機是這5台 iPhone 13還沒到換機潮
手機汰舊換新是不少人換新手機的方式，在二手的市場裡又以iPhone最夯，根據市調機構Assurant公布最新的2023年第一季美國消費者調查，在舊換新的統計裡面前5名都是iPhone，其中又以iPhone 11最狂，連續4季都是榜首，值得注意的是5G的崛起，iPhone 12和iPhone 12 Pro Max原本只佔10％，今年第一季就佔了29％。
記者周淑萍/綜合報導
全球手機出貨量下降，民眾更換手機的使用年限也逐年提高，iPhone 平均使用年限為3.42年，高於上一季度的 3.37 年，而Android 設備也從同一季度的2.94年增加到3.21年。而從二手市場也看到一股強勢的買氣，其中又以iPhone最保值，iPhone平均舊換新的價格為200 美元（約6149元台幣），突破2021年第三季度以來最高的二手價。根據 Counterpoint 數據，iPhone 佔二手市場49%，比2022 年增加16%。
此外，從榜單中可以看到，美國第一季iPhone舊換新交易量最大的5款機型，依序為iPhone 11（37.97%）、iPhone XR（19.53%）、iPhone 12（15.99%），iPhone 11 Pro Max（13.40%） 和iPhone 12 Pro Max（13.11%），其中iPhone 11占，連續4個季度排名第一，名單中尚未看到iPhone 13系列，預料等到iPhone 15的登場，會再掀起一股換機潮。