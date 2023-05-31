巷仔內／習近平的千年「爛尾」大計駛進死胡同

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位在河北省的雄安新區，是習近平及中共口中的「千年大計」規劃，是在他上任以來，主推的重點建設。雄安也被視為深圳經濟特區、上海浦東新區後的全國性新特區，還曾有「80年代看深圳，90年代看浦東，21世紀看雄安」的說法。
但是建設至今6年過去，因建設一度遲滯，且人員及單位進駐情況不如預期，陸續傳出爛尾工程，更被外界戲稱為「鬼城」。雖然在今年2月時，中國官媒開始密集報導雄安新區工程「復工」的消息，外界仍不看好雄安這項「千年大計」，因為雄安地處內陸，沒有經濟理性，沒有經濟基礎，與過去靠外資、台商基金的廈門和深圳。
習近平這一趟視察行程，雖然重申了雄安新區的重要性，也間接回應了外界對於雄安新區的悲觀預期和唱衰，但不斷喊話各個金融機構、科研院所等單位快搬去雄安新區，卻也讓人認為，這項「政治任務」做的只是形象工程、面子工程。而當鏡頭帶到了雄安最重要的高鐵站，雜草叢生的模樣，也勾起眾人對於另外一項「形象工程」—中國高鐵那宛如惡夢的回憶。
中國高鐵是目前世界上規模最大的高速鐵路網，近10多年來仍持續興建。根據統計，截至2022年底，中國高鐵總長度達到4.2萬公里，車站總數已經多達600個，但真正賺錢的線路卻只有6條，分別是連接大城市的京滬、滬寧、寧杭、廣深港、滬杭、京津等，其他線路不僅「蓋心酸」，更因為建成後未使用淪為「蚊子站」，更有車站因為使用率與運量不高反而虧損。
細數下來，除了雄安高鐵站以外，位於中國雲南省的陽宗高鐵站在2016年完工後至今未曾啟用；位於江蘇省南京市但周邊荒涼的江浦站，在2011年完工後，也從來沒看過列車停靠，同位於南京市的紫金山東站也因成本、運量低等考量始終沒有正式營運。這兩個站點不僅被稱為「南京2大落魄車站」，甚至在《南京城市總體規劃》修編草案中，還找不到紫金山東站與江浦站相關文件。
中國坐擁14億人口，每年客流量相對較大，但是鐵路工程運輸客流量並未達到需求，在使用率不足下而造成虧損，先前新冠肺炎疫情爆發，大眾減少出行，也加劇了這個現象。
據統計，中國國家鐵路集團連年虧損，2020年虧損550億人民幣、2021年則虧損498億人民幣。在2022年底披露的上半年財務決算顯示，光是上半年虧損就高達804億人民幣（約台幣3573億元），負債總額超過6兆人民幣（約台幣26兆元），甚至連「中國最賺錢高鐵」之稱的京滬高鐵也在2022年上半年虧損了10.28億人民幣（約台幣44億元）。
不做造成虧損原因不僅是疫情，高鐵自身的原因也是為虧損雪上加霜。高鐵造價成本高昂，無論是前期施工還是後期維護，都需要投入大量資金，且國鐵建設資金多半來自政府財政補貼和債務融資，因此建成後需承擔較重的債務壓力與利息。
在車站建成後，營運成本也是一大筆花費，光是一個月的電費就需要耗費上百萬人民幣。除此之外中國高鐵的票價往往低於成本，導致收支難以平衡。以貴廣高鐵為例，該線路每年收入僅十億人民幣左右，金額根本無力償還貸款，因此中國國鐵集團連年都陷入窘迫境地。
另外，「這些年，中國的濫建」在過程中不僅得拆遷許多房屋建築，還得佔用農地，為民眾帶來極大損失，國家資源和資金也大量流失，甚至還出現了一句話「高鐵一通，人去樓空」，便是在指高鐵通車造成個別地區空心化。
儘管如此，中國仍計劃在今年持續投產新線路，預計今年底將投產2500公里的新高鐵路線。中國國家鐵路集團信誓旦旦強調，將「全面完成國家鐵路投資任務，充分發揮鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用。」中國高鐵年年虧損，成了經濟的無底洞，更將中國高鐵發展項目開進了死胡同。