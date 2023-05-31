台美合作關係持續加深　蕭美琴：盼談判消除雙重課稅

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綜合美國之音、「紐約時報」等美媒報導，蕭美琴表示，「我們與美國所有安全合作的目的，就是避免戰爭和衝突的悲劇在台海發生」；台灣政府正在多方面加強國防實力，包括增加國防預算、建設國防產業、進行後備戰力改革、延長訓練項目時間等，但台灣無意與中國軍備競賽，而是堅信投資不對稱戰力可以打擊入侵者和嚇阻入侵。
蕭美琴並提到，美國繼續支持台灣的自我防衛，所有的美台政策項目都獲得美國跨黨派支持，對此台灣心存感激。
針對烏克蘭戰爭開始後美國對台軍售訂單延遲的情況，蕭美琴表示，雙方積極溝通已取得良好進展，部分交付日期已經提前；同時台灣也在尋求創新方法，比如「我們自己在台灣建立了F-16維護中心，美國給予我們支持，技術轉讓和授權過程迅速、及時，這樣我們可以製造一些關鍵零部件，讓我們已有的機隊和未來的機隊保持頂級狀態」。
蕭美琴也提到，烏克蘭在美國和其他國家幫助下，成功自衛抵抗俄羅斯入侵，對於嚇阻中國嘗試侵台而言很重要。
她表示：「我認為，抵抗侵略行徑是種重要訊息，有助於嚇阻以為侵略可以不受懲罰、不付代價、迅速進行的種種算計和誤判。我們必須確保考慮侵略可能性的任何人都瞭解到這點，這就是為何烏克蘭成功抵禦入侵對台灣來說也很重要。」
「我們最大的希望是，北京也學到侵略不會得逞、國際社會將大力抵制侵略的教訓。」
蕭美琴也提到，除鞏固台灣軍事防衛外，確保台灣經濟繁榮穩定，也是嚇阻入侵的重要方式。
台美雙方本月稍早公布，台美21世紀貿易倡議已完成貿易便捷化、中小企業等5項議題的談判，預計近期簽署首批協定（first agreement）。蕭美琴今天表示：「台灣希望這份協議可以為將來更全面的協議打下基礎，展示我們對更高標準貿易的承諾，打開與其他志同道合貿易夥伴協商的大門。」
蕭美琴希望接下來的貿易談判能涉及消除雙重課稅的問題，「目前這是我們重要優先事項」。
蕭美琴在會上表示，包括台積電等世界級晶片製造商的台灣企業都發現，缺乏避免雙重課稅協議的問題很大，阻礙它們進一步擴大投資美國。
她說，美國前十大貿易夥伴之中，只剩台灣還沒有避免雙重課稅協議，因此台企在美國繳的稅遠高於其他外國投資者，當中包含許多投資美國的台灣半導體公司，「這並不公平」。
另外，台灣將於2024年1月舉行總統大選，蕭美琴表示，北京透過不實訊息等方式，試圖干涉台灣大選。
蕭美琴也提到，「保持台海現狀的共同意願…是台灣不同政黨的最大共同點」，台灣人民渴望與美國和其他民主國家間維持良好關係。
她說：「長期來看，我們確實有一個可持續的、穩定的國際遠景，無論台灣大選結果如何，都可以繼續下去。」（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1120531