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台美合作關係持續加深　蕭美琴：盼談判消除雙重課稅

▲駐美代表蕭美琴今天在華府與媒體見面時強調，台美合作持續加深，台灣大選不會影響雙邊關係。她並表示，希望台美接下來的貿易談判能涉及消除雙重課稅的問題。。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲駐美代表蕭美琴今天在華府與媒體見面時強調，台美合作持續加深，台灣大選不會影響雙邊關係。她並表示，希望台美接下來的貿易談判能涉及消除雙重課稅的問題。。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

中央社

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）駐美代表蕭美琴今天在華府與媒體見面時強調，台美合作持續加深，台灣大選不會影響雙邊關係。她並表示，希望台美接下來的貿易談判能涉及消除雙重課稅的問題。

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蕭美琴今天出席「基督教科學箴言報」（The Christian Science Monitor）主辦的早餐會，談到台美深化國防、貿易等合作的進展與願景，以及烏克蘭成功抵禦俄羅斯入侵對於嚇阻中國侵台的意義等多項議題。

綜合美國之音、「紐約時報」等美媒報導，蕭美琴表示，「我們與美國所有安全合作的目的，就是避免戰爭和衝突的悲劇在台海發生」；台灣政府正在多方面加強國防實力，包括增加國防預算、建設國防產業、進行後備戰力改革、延長訓練項目時間等，但台灣無意與中國軍備競賽，而是堅信投資不對稱戰力可以打擊入侵者和嚇阻入侵。

蕭美琴並提到，美國繼續支持台灣的自我防衛，所有的美台政策項目都獲得美國跨黨派支持，對此台灣心存感激。

針對烏克蘭戰爭開始後美國對台軍售訂單延遲的情況，蕭美琴表示，雙方積極溝通已取得良好進展，部分交付日期已經提前；同時台灣也在尋求創新方法，比如「我們自己在台灣建立了F-16維護中心，美國給予我們支持，技術轉讓和授權過程迅速、及時，這樣我們可以製造一些關鍵零部件，讓我們已有的機隊和未來的機隊保持頂級狀態」。

蕭美琴也提到，烏克蘭在美國和其他國家幫助下，成功自衛抵抗俄羅斯入侵，對於嚇阻中國嘗試侵台而言很重要。

她表示：「我認為，抵抗侵略行徑是種重要訊息，有助於嚇阻以為侵略可以不受懲罰、不付代價、迅速進行的種種算計和誤判。我們必須確保考慮侵略可能性的任何人都瞭解到這點，這就是為何烏克蘭成功抵禦入侵對台灣來說也很重要。」

「我們最大的希望是，北京也學到侵略不會得逞、國際社會將大力抵制侵略的教訓。」

蕭美琴也提到，除鞏固台灣軍事防衛外，確保台灣經濟繁榮穩定，也是嚇阻入侵的重要方式。

台美雙方本月稍早公布，台美21世紀貿易倡議已完成貿易便捷化、中小企業等5項議題的談判，預計近期簽署首批協定（first agreement）。蕭美琴今天表示：「台灣希望這份協議可以為將來更全面的協議打下基礎，展示我們對更高標準貿易的承諾，打開與其他志同道合貿易夥伴協商的大門。」

蕭美琴希望接下來的貿易談判能涉及消除雙重課稅的問題，「目前這是我們重要優先事項」。

蕭美琴在會上表示，包括台積電等世界級晶片製造商的台灣企業都發現，缺乏避免雙重課稅協議的問題很大，阻礙它們進一步擴大投資美國。

她說，美國前十大貿易夥伴之中，只剩台灣還沒有避免雙重課稅協議，因此台企在美國繳的稅遠高於其他外國投資者，當中包含許多投資美國的台灣半導體公司，「這並不公平」。

另外，台灣將於2024年1月舉行總統大選，蕭美琴表示，北京透過不實訊息等方式，試圖干涉台灣大選。

蕭美琴也提到，「保持台海現狀的共同意願…是台灣不同政黨的最大共同點」，台灣人民渴望與美國和其他民主國家間維持良好關係。

她說：「長期來看，我們確實有一個可持續的、穩定的國際遠景，無論台灣大選結果如何，都可以繼續下去。」（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1120531

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