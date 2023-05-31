《天堂》月免服「最新改版」超佛！頂級裝備現領、回歸資源大放送

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🟡新血支援活動
全服發放玩家練角的成長補給品，改版後登入，每隻帳號可領取「敢死隊的補給品方塊」*1．開啟取得：「敢死隊的成長藥水」*3-5、「純白的萬能藥(EXP)」*1、「純白的萬能藥」*1、「殷海薩點數儲值石1000」*1-4等練功消耗品，以及各大狩獵場鑰匙：「時空鑰匙(活動)」*1、「火焰之氣息」*1等獎勵。
🟡全民普發殷海薩
先前二部曲改版的「超進化戰鬥課程」，許多玩家直升Lv.89級，官方本次全服再發放「裝備選擇箱」，開啟體驗各式職業多達37種選擇的頂級裝備，可體驗至6月28日，刷怪對戰再升級！
🟡點石成金
於5月31日至6月28日期間，連續在線12分鐘，可獲得「發光的老石頭」*1，可持續累積，使用350顆石頭可搭配「全民普發殷海薩」的裝備，機率製作永久裝備！
🟡王國狩獵活動
限時高獎勵地圖！於5月31日至6月28日期間，一般地圖最多30分鐘、高級地圖最多60分鐘，有機會掉落各種商城卷軸，其中，「神秘的成長卷軸」搭配使用「龍之鑽石」、「龍之高級鑽石」、「龍之最高級鑽石」可得到每日任務獎勵道具，有機會免費獲得裝備強化成長卷軸及高階職業技能！
🟡恐怖的沙蟲
每週五及週六晚間21:00，活動限定BOSS「沙蟲出沒」，擊殺BOSS可獲得「沙蟲寶箱」，開啟機率獲得：「龍之T恤」、「倫提斯墜飾箱」、「倫提斯的耳環箱子」、「史奈普的戒指箱子」等裝備。其中，「倫提斯的耳環箱子」及「史奈普的戒指箱子」開啟機率獲得對應+1至+6強化道具。