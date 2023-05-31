名家論壇》錢震宇／撕毀身分證的柯文哲

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柯文哲的「在野大聯盟」就講得很清楚，他目標就是以獨立參選人身份要求民進黨禮讓他，並要求民進黨在他不加入該黨情況下以其政黨資源支持他，共同拉下在台北市具有結構性優勢的國民黨。所以這樣的「在野大聯盟」只在乎勝負，選完後自然沒有存在價值，完全就是利益結合，綠白各取所需罷了。
為了要演得像獨立參選人，柯文哲一路上用幹部海選方式，掩蓋其接收來自於綠營的政治幕僚，更刻意找來新黨出身的姚立明擔任競選總幹事，卻從來不是將不同黨派的人才及論述納入政見，只是充當人形看板，只想強調自己非藍非綠，一切公開透明。姚立明事後也坦承不會再幫柯文哲，因為「不知道他到底有沒有說實話」。
柯文哲在2013年5月11日參加「908台灣國」聯盟的「511新國名運動大會」公開表態支持該聯盟提議的「台灣共和國」，柯文哲還在會場中參與撕毀中華民國身分證的儀式，宣示台獨主張，支持台灣國正名制憲。2014年面對檢驗時，柯文哲閃閃躲躲，推說撕的身分證只是道具而已，有膽撕沒膽承認，原來這就是柯文哲。
2000年的柯文哲在台大醫院成立「台大醫院扁友會」挺扁，在醫院發動醫師捐款，甚至請半個月的假輔選；2006年，柯文哲說「我不是深綠、我是墨綠」；2014年柯文哲說，我是阿扁的狂熱分子。為了選市長，柯文哲刻意抹去自己的獨派色彩，為了避嫌甚至批評綠營，說自己不會成立政黨，但他後來的所作所為全都跟他說的背道而馳。
柯文哲的「變」和「騙」從未停過，就像他利用民進黨來贏得台北市長，如今想再利用民眾黨換得民眾支持他選中華民國總統。
一個人對能源、社福或教育的理念或許會隨著時間改變，但對於國家的認同、民族的根源不可能一日數變。柯文哲就是墨綠，這點無庸置疑，即便成立民眾黨，說自己是白的也很難抹去他參與凱達格蘭學校、支持陳水扁的過往。
政治是講求理念、理想，不能只是算計、只講輸贏。當初柯文哲與民進黨的結盟只為拉下國民黨，避談自己的出身與墨綠；現在為了選總統，不講自己撕毀中華民國身分證的歷史，不談民進黨網軍幫他選舉的經過，整天想著跟捍衛中華民國、反對台獨的郭台銘山盟海誓，難道這就是他心目中的「在野大聯盟」嗎？
2014用這樣的招式騙過一次，2024還要再來一次嗎？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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