朱立倫：民進黨讓大法官變綠友友　台獨反核神主牌矇騙台灣

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朱立倫指出，民進黨創黨以來有兩大神主牌「台獨」與「反核」，然而民進黨提名的一位手舉「台獨萬歲」的總統候選人賴清德，昨天還說「台獨萬歲」，今天為了選舉就可以說他是「務實台獨」。同樣的，民進黨提名了一位堅決的反核者，他在2019年帶著大家上街頭，高喊「核電歸零」，今天卻說在緊急的時候可以重新使用。不管台獨或反核，這兩大神主牌，在民進黨的眼裡就是騙票最好的手段，就是讓大家繼續被民進黨的「Lie」（謊言）所矇騙。不管他怎麼說就是在騙選票，因為他們的神主牌永遠存在在他們的黨綱裡面，我們要堅定的瞭解民進黨騙票的目的。
朱立倫表示，手舉「台獨萬歲」、高喊「核電歸零」的候選人，不顧台灣的安全、不顧全民希望不缺電、需要用電的需求，卻想要來騙選票；而國民黨的候選人則穩健務實，台灣不能缺電、全民必須要有電，也要節能減碳、穩健減核，就算要達到「非核家園」的目標，也必須穩健務實，同時一定要確保核安，而核廢是中央政府的主要責任，怎麼可以推給地方政府？國民黨重新執政之後，就會負起責任來好好的面對與處理。國民黨是一個穩健務實，真正能夠為民打拚、苦民所苦的政黨，國民黨真正的愛台灣、真正的愛全民。