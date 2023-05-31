IKEA超狂！369元開吃「波士頓龍蝦餐」 海鹽西瓜霜淇淋20元
瑞典家居品牌IKEA超狂美食又來了！6/1起在全台IKEA美食小站及瑞典餐廳，開賣鮮嫩多汁的「鹽酥雞」與端午必吃的「粽香飯」，還有波士頓龍蝦飯369元開吃，相當熱賣的霜淇淋，也推出全新口味「海鹽西瓜霜淇淋」只要銅板價格20元，同時也首度開放「線上訂餐」外帶服務，不用排隊把美食帶回家。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA 6/1日起開賣「金沙龍蝦飯」，選用北美洲海域的波士頓龍蝦，搭配泰國香米的雞汁飯，原價429元，會員6/30前享優惠價369元，用百元價格也能大口吃紅蝦！新品還包括健康開胃的「鮭魚排沙拉佐山葵油醋醬」（149元）、肥美多汁的「鰻魚飯」（250元）。
同時推出道地台式小吃「鹽酥雞」，鮮嫩多汁的雞肉，外層包裹酥脆外皮，還有經典九層塔迷人香氣，吃一口就停不下來！還有歡慶端物節推出的粽香飯，為歡慶端午節，IKEA推出必吃應景美食「粽香飯」，Q彈米飯，將香菇、醬油、胡麻油、薑拌炒，高溫蒸過使米飯完美融入粽葉香，口感層次超豐富！
超夯的霜淇淋，也推出海鹽西瓜口味，選用台灣在地西瓜製成，西瓜汁鮮甜清爽、甜度高，並添加台鹽健康含碘海鹽增加層次感，不含牛奶成份，蔬食者也可食用，單支只要20元超划算；點心類還有藍黃色的「瑞典卷」，代表瑞典國旗的顏色，加上香甜清爽的百香果汁製成，口感香濃綿密，炎炎夏日就到IKEA避暑吃一波吧！