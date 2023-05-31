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《瑪利歐》男星太誠實！自爆巨石強森很奇怪　親揭好萊塢光怪陸離

▲《大愚樂家》好萊塢男星查理戴（左），認為巨石強森名字很奇怪。（圖／采昌、美聯社）
▲《大愚樂家》好萊塢男星查理戴（左），認為巨石強森名字很奇怪。（圖／采昌、美聯社）

娛樂中心/綜合報導

曾演出《環太平洋》並為《超級瑪利歐兄弟電影版》配音的好萊塢男星查理戴，首度自編、自導、自演新電影《大愚樂家》，以無傷大雅的方式，幽默了好萊塢一系列光怪陸離的現象。查理戴透露，巨石強森是他在撰寫劇本期間最重要的靈感來源，卻也認為取名「巨石」很奇怪。

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▲《大愚樂家》由查理戴首度自編、自導、自演。（圖／采昌）
▲《大愚樂家》由查理戴首度自編、自導、自演。（圖／采昌）
《大愚樂家》是查理戴在創作美國長壽喜劇《酒吧五傑》之後，獲得信心而決定提筆撰寫的第一部電影作品。從最初開始撰寫劇本到準備製作，中間已先花費近5年時間，直至2018年才進入真正的拍攝期，不料中間疫情來襲、初剪成品不甚滿意，手上還有《酒吧五傑》的工作得完成。查理戴前後共耗費近10年才完成本片：「時間長到難以忍受！」

能夠重新拍攝以得到更好的成果，查理戴也歸功於導演好友吉勒摩戴托羅，在調整劇本之際拉他一把，拯救了這部電影。同時在籌措重拍資金的部分，他也感謝金主爸爸「激浪」：「我能夠為重新拍攝拿出重本，是因為我收到激浪大量的廣告拍攝邀請，而我答應了！這樣就可以支付演員和工作人員的費用，替每個人都加了點薪，讓他們能夠回來重拍。」

▲《大愚樂家》幽默諷刺好萊塢光怪陸離的現象，凱特貝琴薩（左起）、查理戴、鄭肯共同演出。（圖／采昌）
▲《大愚樂家》幽默諷刺好萊塢光怪陸離的現象，凱特貝琴薩（左起）、查理戴、鄭肯共同演出。（圖／采昌）
查理戴不只為《大愚樂家》身兼編劇與導演重任，也在片中飾演主角「拿鐵快點」；當被問到為何取出如此「特別」的名字，他透露是「巨石強森」給的靈感！原來在劇本撰寫初期，他剛好翻到一篇關於巨石強森的文章，讓他不經思考：「這個名字是怎麼來的？」即使後來得知，此名源於他在摔角選手時期。

但巨石強森進入娛樂圈後仍繼續沿用此名，查理戴疑惑：「巨石？他在街上走路時，人們會說『巨石』來了！我們居然會用無生命的東西來稱呼一個人？」他認為這樣的命名是個有點奇怪卻十分有料的故事，便在本片使用這個命名概念。雖然巨石強森沒有在本片演出，但卻實質影響《大愚樂家》主角命名，同時反映出電影所探討的娛樂圈光怪陸離之處。

《大愚樂家》劇情描述，一位喪失說話能力，因此被精神病院踢出的男子（查理戴飾演），走在路上竟被製作人（雷李歐塔飾演）發掘。由於他跟拒絕演出的大牌演員長得一模一樣，讓他誤打誤撞頂替對方，成為開不了口、搞不清楚狀況，卻在超給力幕後團隊的精心打造下，成為空前絕後的頂級巨星！

他不僅工作接到手軟，還迎娶了美嬌娘（凱特貝琴薩飾演），甚至成為模範市民。人生一帆風順到不能再順的他，卻在某次意外後，發現這個產業似乎不如表面上那樣美好。《大愚樂家》6月16日上映。

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