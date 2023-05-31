葉家妤成功升格3寶媽！「生子順序」曝光 與妹妹白家綺超有默契
44歲女星葉家妤今（31）日驚喜宣布迎來第三胎，預計在11月底卸貨，廣受外界祝福，卻也讓已經生下4胎的妹妹白家綺驚呼連連，直呼是最棒的禮物。事實上，這對姊妹倆不僅超級會生，而且前兩胎都是女兒，默契十足，至於葉家妤會不會跟隨妹妹腳步，第三胎會不會生下男生，也格外受到關注。
記者詹鎰睿/綜合報導
39歲妹妹白家綺曾在出道前、20歲那年創業開餐廳，卻不幸遇上金融風暴，慘賠600多萬，直到2005年與大她15歲、同樣開餐廳的前夫結婚，22歲升格人母，前後生下1對女兒，直到2009年因前夫外遇而離婚，而白家綺也在同年正式出道，憑藉姣好面貌與身材，廣受觀眾喜愛，逐漸成為民視一姐，身邊也不乏追求者。
直到2018年，白家綺才被媒體爆出祕戀小5歲的同門師弟吳東諺，而且還是帶球閃嫁，隨後兩人才大方認愛，同時宣布交往2年的他們已經登記結婚，決定攜手共度人生，後來白家綺也替吳東諺生下一對兒女，過著令人稱羨的幸福生活。
有趣的是，姊妹倆在生子方面也是相當有默契，姊姊葉家妤和陳宇風2011年結婚後，也和妹妹一樣先是生下2個可愛的女兒，雖然她過去曾公開表示，一直很想替老公生個兒子，如今順利升格成3寶媽，有望拚個男生，不過現在的葉家妤則認為，是不是兒子已經不重要，重要的是小孩要平安健康就好。