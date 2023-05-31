瑪娃颱風「17：30解除海警」！減弱加速遠離台灣 後續影響曝光
針對今年第2號颱風「瑪娃」，中央氣象局已經在傍晚17時30分「解除海上警報」，對台灣東部海域影響告一段落，不過氣象局預報員朱美霖表示，瑪娃颱風今（31）日晚上至明（1）日逐漸往東北移動的過程中，會帶起大環境的北風和東北風，因此宜蘭、大台北地區直到明日都還是會有降雨情況，沿海地區也持續有較大的風浪，請民眾仍須留意。
記者張志浩/綜合報導
朱美霖提及，瑪娃颱風近3小時強度變化不大，但暴風半徑從300公里縮小為280公里，主要是其所處的位置「海溫較低」。未來影響上，颱風遠離後，今晚花東雨量會趨緩、中南部的午後對流也會緩和，不過台灣北部及東北部仍有短暫陣雨，北部山區並有局部大雨發生的機率，情況要明日下半天才會較穩定。
除了降雨持續外，風浪的情況也要特別注意，明日彰化以南、北海岸、東北部還是要嚴防9至10級的強風，各地風力趨緩的時間落在週五（6月2日），不過東北角和恆春半島可能還會有較強的陣風。明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖則會有長浪發生。
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約470公里，以13公里速度，向北北東進行。近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑90公里。
氣象局表示，昨日截至今日下午 17時20分，以「縣市」最大降雨量排行，「宜蘭大同」335毫米最多，其次依序是「台中和平」262毫米、「新北三峽」199毫米、「新竹縣尖石」163.5毫米、「桃園復興」140毫米。