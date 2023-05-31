名家論壇》木夫／侯友宜民調崩盤怎麼解

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其次，競爭對手的崛起對侯友宜的支持度構成了威脅。賴清德和柯文哲作為具有政治影響力和知名度的候選人，都吸引了一部分選民的支持。賴清德作為執政黨民進黨的參選人，一直保持較高的支持度，並擁有穩定的支持基礎。柯文哲則以他敢嗆懂風向的風格贏得了許多選民的青睞。這兩位競爭對手的態勢都還在持續增強，必然使得侯友宜支持度下降，甚至已被柯文哲超越。
此外，國民黨近年來的形象問題也對侯友宜的支持度造成了負面影響。儘管侯友宜過去一直努力保持與國民黨的距離，但當他成為國民黨總統參選人後，他們已是彼此相互代言，侯友宜逃避不了的。這些年國民黨在一些政策議題上的表現和聲譽受到質疑，對國民黨整體形象產生了疑慮，這種對於國民黨形象的質疑就會直接影響了侯友宜的支持度，使他在選民心目中的形象和聲望受到一定影響。
再來，侯友宜的政策主張是否能有效回應選民的期待也是支持度下降的原因。在台灣社會，大多選民對於經濟發展、民生議題有著迫切的期待。然而，侯友宜給人的印象還停留在警探辦案，如果他的政策主張還是未能有效回應這些期待，在選民眼中即會認為他的政策方向與自身利益並不相符，那麼他的支持度當然就會受到影響。
除了上述因素，侯友宜與郭台銘之間的矛盾當然更是導致他支持度下降的重要因素。侯友宜作為國民黨的參選人，本應該得到藍營集體支持和團結，然而侯友宜與郭台銘之間的矛盾從初選到現在只見越演越烈，這種藍營內部的分歧和衝突進一步削弱了侯友宜的支持度。因此，當侯友宜越是抗拒去接觸郭台銘，郭台銘越是跟柯文哲若有似無，對侯友宜的傷害將會與日俱增。
綜合以上的因素，侯友宜在總統選舉中面臨著重大的挑戰。為了能夠全心投入總統選舉並展現決心，呼籲侯友宜早早辭去新北市長一職。這將向選民傳達一個重要訊息，侯友宜是真的把總統選舉視為當務之急，把全國事務視為己任，願意投入更多時間和精力來解決國家的重要問題，同時也有助於侯友宜重新定位政策重點，否則他將難以跳脫新北市長的區域限制跟格局。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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