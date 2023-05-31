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Uber Eats與Serve Robotics擴大合作　部署2000輛機器人上路外送

▲機器人新創公司Serve Robotics，於30日宣布將擴大與Uber Eats的合作夥伴關係，目標在全美部署2000輛自動機器人來負責提供外送服務。（圖／翻攝自Serve Robotics官網）
▲機器人新創公司Serve Robotics，於30日宣布將擴大與Uber Eats的合作夥伴關係，目標在全美部署2000輛自動機器人來負責提供外送服務。（圖／翻攝自Serve Robotics官網）

記者倪浩軒/綜合報導

由輝達（Nvidia）投資1000萬美元支持的機器人新創公司Serve Robotics，於30日宣布將擴大與Uber Eats的合作夥伴關係，計畫在全美部署2000輛自動機器人來負責外送服務，目標於2026年正式上路。

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Serve Robotics最初是另家外送公司Postmates旗下的機器人項目，2020年Postmates被Uber收購，Serve Robotics也被併入Uber Eats之下。然後在2021年又拆分出去，專注於機器人新創公司的角色，但同時與Uber Eats保持緊密合作。Serve Robotics與Nvidia關係匪淺，不僅在AI技術上有深度合作，Nvidia也曾投資 Serve Robotics 1000萬美元。

根據科技媒體《TechCrunch》報導，Serve Robotics現在於洛杉磯西好萊塢一帶，已經將大約100位機器人投入實測，超過200間餐廳參與，由外送機器人全年無休，在早上10點到晚上9點的這段期間，負責提供外送的服務。而未來將把外送機器人擴大到全美各地，規模將提升到2000輛機器人，不過目前尚未透露下一階段會優先於哪些城市實施。

Serve Robotics表示，他們的機器人擁有4級的自動駕駛能力，根據美國汽車工程師協會（Society of Automobile Engineers）的定義，4級自動駕駛意味著機器人能在沒有人類介入的情形下，獨自處理各種道路上可能遇到的狀況。不管是穿越車水馬龍的路口，或是避開路上意料之外的障礙物，機器人都能自行完成。Serve Robotics說明，只有在極少數狀況，機器人會透過遠端連線，尋求人類工程師的幫助，比如說在道路上遇到警方的封鎖線。

除了Serve Robotics的外送機器人，Uber Eats也同時與Waymo以及Motional等自動駕駛車輛公司合作，透過自動駕駛車輛來進行外送服務。而在Serve Robotics這邊，除了Uber Eats，最近也和7-11展開合作，替洛杉磯的特定7-11門市提供外送服務。

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