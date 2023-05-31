Uber Eats與Serve Robotics擴大合作　部署2000輛機器人上路外送

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根據科技媒體《TechCrunch》報導，Serve Robotics現在於洛杉磯西好萊塢一帶，已經將大約100位機器人投入實測，超過200間餐廳參與，由外送機器人全年無休，在早上10點到晚上9點的這段期間，負責提供外送的服務。而未來將把外送機器人擴大到全美各地，規模將提升到2000輛機器人，不過目前尚未透露下一階段會優先於哪些城市實施。
Serve Robotics表示，他們的機器人擁有4級的自動駕駛能力，根據美國汽車工程師協會（Society of Automobile Engineers）的定義，4級自動駕駛意味著機器人能在沒有人類介入的情形下，獨自處理各種道路上可能遇到的狀況。不管是穿越車水馬龍的路口，或是避開路上意料之外的障礙物，機器人都能自行完成。Serve Robotics說明，只有在極少數狀況，機器人會透過遠端連線，尋求人類工程師的幫助，比如說在道路上遇到警方的封鎖線。
除了Serve Robotics的外送機器人，Uber Eats也同時與Waymo以及Motional等自動駕駛車輛公司合作，透過自動駕駛車輛來進行外送服務。而在Serve Robotics這邊，除了Uber Eats，最近也和7-11展開合作，替洛杉磯的特定7-11門市提供外送服務。