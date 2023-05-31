籃球／籃協拋國內3聯盟合併議題 PLG、T1兩職籃皆做出回應
針對近期沸沸揚揚的職籃整併問題，籃協今（31）日也發布聲明稿表示，將與3聯盟共同商討接下來的規劃，看是要合併，還是未來進行更多跨聯盟交流。PLG和T1兩大職籃都已經針對此議題有過發言，共同意見是希望台灣籃壇朝向好的發展，在這個前提下不排除任何可能。
記者黃建霖/綜合報導
籃協在今天的聲明稿中表示，為避免惡性競爭和資源重複亂象，將首度辦理SBL/PLG/T1 3個聯盟新人聯合選秀測試賽，邀請3聯盟所有球隊一起參與，並且提出未來跨聯盟邀請賽要邀請國外職業球隊的願景。
而其中最受矚目的，則是聯盟合併議題，籃協稱要在適當時間邀教育部體育署、SBL、PLG、T1聯盟與球隊共同商討，看未來3聯盟是要合併，還是加入更多跨聯盟對抗、甚至是舉辦「台灣大賽」。
對於相關議題，PLG執行長陳建州此前已經表明，希望在聯盟總冠軍賽之後再來談此事，並承諾「只要對台灣籃球好的事，都歡迎坐下來談。」
而T1聯盟祕書長張樹人則說，對於台灣籃球發展有正面影響的，聯盟都不會拒絕，像是台灣大賽他們就樂見其成。不過他也坦言2聯盟現有賽制不同，建議先嘗試合作，再來談合併事宜。