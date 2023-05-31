金融業進駐服務！楠梓科技產業園區行政場域更新動土

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加工出口區管理處處長楊伯耕表示，加工出口區管理處為提升楠梓科技產業園區產業創新空間，並加速老舊建物汰舊換新，兆豐銀行楠梓分行(東行舍)拆除既有的2層樓建物，並舉行新大樓開工動土儀式，將興建打造國際企業格局之高級廠辦大樓，預計於114年底完工，以提供園區國際級、現代化的金融服務，落實園區永續發展理念。
楊伯耕說，加工區管理處為因應半導體廠商及台商回流投資用地之需求，楠梓科技產業園區自109年就推動行政場域更新計畫，第一期更新基地已由穎崴科技拔得頭籌，接續為今年2月創新產業大樓興建，今日兆豐銀行東行舍更新重建啟動，讓整體行政場域更新計畫執行落實又向前邁出一大步。
兆豐銀行總經理兼代理董事長胡光華指出，兆豐銀行為因應南北區域平衡發展，提升楠梓園區內工作優質環境，並加強深化對園區內事業廠商之金融服務，提高對園區內廠商各類金融服務的質量，乃將原有東行舍拆除，原地重建地上10層及地下3層之新楠梓分行大樓，未來除規劃1至2樓由楠梓分行入駐外，預計將進駐包含資料管理中心、員工訓練中心及管理單位等，以滿足多方位銀行需求的優質空間，並將提供辦公場所，出租給園區內其他廠商使用。
胡光華並指出，未來的新兆豐銀行楠梓分行大樓，將為園區提供一個現代化且功能完善的環境，提供更優質、更便利的金融服務給園區內的廠商及民眾，以共創雙贏的目標。