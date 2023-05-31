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金融業進駐服務！楠梓科技產業園區行政場域更新動土

▲經濟部加工出口區管理處舉行楠梓科技產業園區行政場域更新動土，引進金融業進駐服務。(圖／記者黃守作攝，2023.05.31)
▲經濟部加工出口區管理處舉行楠梓科技產業園區行政場域更新動土，引進金融業進駐服務。(圖／記者黃守作攝，2023.05.31)

記者黃守作／高雄報導

經濟部加工出口區管理處於今(31)日，在楠梓科技產業園區，舉行楠梓科技產業園區行政場域更新動土儀式，由兆豐銀行東行舍啟動更新重建，引進金融業進駐服務，讓整體行政場域更新計畫，落實執行又向前邁出一大步。

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楠梓科技產業園區行政場域更新，舉行兆豐銀行楠梓分行新大樓動土儀式，是由加工出口區管理處處長楊伯耕與兆豐銀行總經理兼代理董事長胡光華共同主持，高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、台灣科技產業園區電機電子公會理事長周光春等人與會。

▲加工出口區管理處處長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.05.31)
▲加工出口區管理處處長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.05.31)
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，加工出口區管理處為提升楠梓科技產業園區產業創新空間，並加速老舊建物汰舊換新，兆豐銀行楠梓分行(東行舍)拆除既有的2層樓建物，並舉行新大樓開工動土儀式，將興建打造國際企業格局之高級廠辦大樓，預計於114年底完工，以提供園區國際級、現代化的金融服務，落實園區永續發展理念。

▲楠梓科技產業園區行政場域更新動土，引進金融業進駐服務。(圖／記者黃守作攝，2023.05.31)
▲楠梓科技產業園區行政場域更新動土，引進金融業進駐服務。(圖／記者黃守作攝，2023.05.31)
楊伯耕說，加工區管理處為因應半導體廠商及台商回流投資用地之需求，楠梓科技產業園區自109年就推動行政場域更新計畫，第一期更新基地已由穎崴科技拔得頭籌，接續為今年2月創新產業大樓興建，今日兆豐銀行東行舍更新重建啟動，讓整體行政場域更新計畫執行落實又向前邁出一大步。

▲兆豐銀行總經理兼代理董事長胡光華致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.05.31)
▲兆豐銀行總經理兼代理董事長胡光華致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.05.31)
兆豐銀行總經理兼代理董事長胡光華指出，兆豐銀行為因應南北區域平衡發展，提升楠梓園區內工作優質環境，並加強深化對園區內事業廠商之金融服務，提高對園區內廠商各類金融服務的質量，乃將原有東行舍拆除，原地重建地上10層及地下3層之新楠梓分行大樓，未來除規劃1至2樓由楠梓分行入駐外，預計將進駐包含資料管理中心、員工訓練中心及管理單位等，以滿足多方位銀行需求的優質空間，並將提供辦公場所，出租給園區內其他廠商使用。

胡光華並指出，未來的新兆豐銀行楠梓分行大樓，將為園區提供一個現代化且功能完善的環境，提供更優質、更便利的金融服務給園區內的廠商及民眾，以共創雙贏的目標。

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