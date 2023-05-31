解釋「民主大聯盟」 賴清德籲：政治工作者要有接受新觀念的勇氣
民進黨今（31）日召開中執會，會中主席暨總統參選人賴清德針對立委提名進行說明，強調2024大選是一場一場建立民主共識的團結運動，因此提出「民主大聯盟」的構想，首先要獲得支持一定要貼緊社會脈動，要打開政黨的藩籬、廣納百川；第二為全世界民主國家肯定台灣民主自由，也要透過此次選舉打造台灣「民主大聯盟」；最後則是政治工作者要有接受新觀念的勇氣，除了推出立委參選人瓦也會有社會各界有志之士的加，下周起將安排系列講座，為觀念變革增添柴火，延續改革。
記者陳威叡／台北報導
賴清德在中執會上提及2024總統及立委，說明這是一場建立民主共識的團結運動，因此提出民主大聯盟的構想，這構想有幾項的意義，首先是任何政黨要得到人民的支持，一定要貼緊社會的脈動，抓緊社會的需求。所以不論人才的甄選、觀念的溝通、政策的形成，都必須要打開政黨藩籬，廣納百川。
其次為當全世界民主國家站在一起肯定台灣的民主自由，支持台灣的穩定與安全，而形成世界民主自由聯盟的同時，本次也要透過選舉的過程，打造台灣的民主大聯盟。
最後賴清德表示，觀念變革與行動一樣重要，在新的政治變局下，要秉持「以今日之我勝昨日之我，以明日之我勝今日之我」。政治工作者要有接受新觀念的勇氣，希望讓不同視角的經驗與看法，進入民進黨的決策思維裡。因此民主大聯盟除了推出立委參選人外，也會有社會各界有志之士的加入。下週起將在中常會裡安排「民主大聯盟系列講座」，為觀念變革增添柴火，延續改革。