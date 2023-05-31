快訊／台大經濟系學生會長投完票了！涉歧視候選人「得票數」曝光
日前台大經濟系準備舉辦系上的正副會長選舉，結果有候選人發表了歧視字眼的政見，引發軒然大波。而今（31）日晚間國立臺灣大學經濟學系學生會也公布選舉結果，涉及歧視的2號候選組別得票數也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
5月21日清晨時，台大經濟系發出正副會長選舉公報，但二號候選人陳姓、謝姓學生的政見當中充滿了許多歧視的言論，被其他同學拍下轉發至網路，瞬間瘋傳，而台大校方第一時間表示，已通報學校性平會處理，校方將視情況進行輔導；而兩位學生也宣布停止選舉活動，並表示「我們要對各群眾以及社會大眾表達最深的歉意」。
今（31）日晚間台大經濟系學會公布正副會長選舉暨公民投票結果，其中最眾所矚目的就是會長與副會長票選，日前深陷政見歧視風波的2號候選組別陳同學與謝同學，最終獲得3票落選。
由於此次事件引發廣大輿論，台大經濟系學會也一併進行《行為公約》公民投票，內容包括「禁止系上出現以言語、行動或活動等方式歧視不同族群；無論其性別、身分、年齡、種族、膚色、性別認同、宗教信仰等，都應賦予其應有且平等的權利；禁止以任何形式騷擾他人」，今晚投票中也以同意票佔比過半而通過，後續將送交系務會議通過後實施，未來適用經濟學系同學與經濟學系學生會。