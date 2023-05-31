獲行政院文化獎　布袋戲大師黃俊雄：只有一個人鼓掌也會繼續努力

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鄭文燦說，在獎項頒發以外，政府也透過增加文化部預算表達對文化的支持，除了近日通過《文化創意產業發展法》修法，增加投資抵減優惠，鼓勵民間投資；文化部長史哲也正提出「文化內容產業4+1年發展計畫」，希望獲得行政院、國發會長期支持，促成台灣內容產業成為文化黑潮，溫暖全世界。
由於此次得主李淑德、黃俊雄因身體因素無法親自至現場受獎，史哲特別於30日赴台北李淑德、21日至雲林黃俊雄家中探望，代表行政院頒予獎章及證書。史哲表示，行政院文化獎是政府頒贈給文化藝術工作者的最高榮譽，性質等同於「終身成就獎」，李淑德、黃俊雄及吳靜吉3位得主在我國音樂教育、傳統藝術及表演藝術領域皆具有舉足輕重的地位，並積極提攜後輩，對於台灣文化的維護與發揚，具備鼎足貢獻。
文化部指出，李淑德專注於音樂教育與傳承，教學生涯至今50餘載，早期赴美深造，取得新英格蘭音樂學院小提琴音樂碩士。返台後即長期投入教學工作，門生不可計數，如陳沁紅、林昭亮、胡乃元、陳太一及辛明峰等人，都是她的學生，因而享有「台灣小提琴之母」讚譽，為台灣弦樂教育發展和邁向國際舞台的重要推手。
代表李淑德領獎的陳沁紅表示，李淑德常說，「音樂不能只是關在房間裡，必須要去體會生活、多看書，從寬廣的生活中開發潛能，這些都能成為未來學習的調色盤、成為音樂的養分」，並總是鼓勵大家挑一件有興趣的事情持續不斷堅持地做下去，「學生在音樂上的表現，是她一生最引以為傲的成就」。
有著「人間國寶」之稱的黃俊雄，是台灣布袋戲操偶、口白和戲劇製作師，亦為布袋戲「通天教主」黃海岱的次子。15歲起，隨父學習布袋戲，並以《雲州大儒俠》開創了「電視布袋戲」的表演形式，讓布袋戲成為專業節目製作系統，對布袋戲文化推廣有著無可抹滅的貢獻。
黃俊雄說，一定會秉持著恆久不變的藝術情操和信仰，讓台灣布袋戲薪傳永續、發光發熱，「觀眾的掌聲是我一輩子演藝生涯最好的收穫，哪怕是只有一個人鼓掌，我都會繼續努力，為本土藝術布袋戲付出而無怨無悔，做一個永遠的布袋戲演藝者」。
文化部表示，吳靜吉可謂台灣劇場、表演藝術的歷史擺渡人，是教育工作者、文字創作者，也是表演藝術工作者、文化事務管理者。對當代劇場發展、文化藝術環境、台美藝文學術交流、表演藝術團隊經營等範疇皆有卓越貢獻的成果，是台灣文化的重要推手。
除了將戲劇帶入高等教育，吳靜吉也期盼將戲劇帶進青少年及兒童的學習中，藉由戲劇讓青少年及兒童產生對學習的興趣、培養創造力，認識自己、自己及別人、家鄉的關係。吳靜吉今天致詞時，當場宣布將100萬的獎金捐給紙風車劇團，繼續進行反毒計畫，希望大家能夠共襄「藝」舉完成這件事。
他說，「這個獎不是我個人的，是給那些曾經在台下或背後努力將他們時間、精神、金錢付諸於公益的活動，而且透過藝術讓台灣亮起來的所有人」。