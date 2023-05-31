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獲行政院文化獎　布袋戲大師黃俊雄：只有一個人鼓掌也會繼續努力

▲「布袋戲人間國寶」黃俊雄獲第42屆行政院文化獎，文化部長史哲（左）頒贈獎狀及獎章，由黃俊雄子女代領。（圖／文化部提供）
▲「布袋戲人間國寶」黃俊雄獲第42屆行政院文化獎，文化部長史哲（左）頒贈獎狀及獎章，由黃俊雄子女代領。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

第42屆行政院文化獎頒獎典禮今（31）日於台北市中山堂光復廳舉辦，由行政院長陳建仁親授文化獎章予本屆文化獎得主李淑德、黃俊雄及吳靜吉等3人。「布袋戲人間國寶」黃俊雄說，哪怕只有一個人鼓掌，都會繼續努力，做一個永遠的布袋戲演藝者。

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今天適逢立法院會期結束，行政院長陳建仁赴立法院致意而由行政院副院長鄭文燦先行代表致詞。鄭文燦致詞時說，行政院文化獎代表的是國家對文化的重視，今年3位得獎者的共同特色都是注重文化平權、文化近用權，將文化教育作為終生使命，期盼讓文化學習與欣賞沒有距離。

鄭文燦說，在獎項頒發以外，政府也透過增加文化部預算表達對文化的支持，除了近日通過《文化創意產業發展法》修法，增加投資抵減優惠，鼓勵民間投資；文化部長史哲也正提出「文化內容產業4+1年發展計畫」，希望獲得行政院、國發會長期支持，促成台灣內容產業成為文化黑潮，溫暖全世界。

由於此次得主李淑德、黃俊雄因身體因素無法親自至現場受獎，史哲特別於30日赴台北李淑德、21日至雲林黃俊雄家中探望，代表行政院頒予獎章及證書。史哲表示，行政院文化獎是政府頒贈給文化藝術工作者的最高榮譽，性質等同於「終身成就獎」，李淑德、黃俊雄及吳靜吉3位得主在我國音樂教育、傳統藝術及表演藝術領域皆具有舉足輕重的地位，並積極提攜後輩，對於台灣文化的維護與發揚，具備鼎足貢獻。

文化部指出，李淑德專注於音樂教育與傳承，教學生涯至今50餘載，早期赴美深造，取得新英格蘭音樂學院小提琴音樂碩士。返台後即長期投入教學工作，門生不可計數，如陳沁紅、林昭亮、胡乃元、陳太一及辛明峰等人，都是她的學生，因而享有「台灣小提琴之母」讚譽，為台灣弦樂教育發展和邁向國際舞台的重要推手。

代表李淑德領獎的陳沁紅表示，李淑德常說，「音樂不能只是關在房間裡，必須要去體會生活、多看書，從寬廣的生活中開發潛能，這些都能成為未來學習的調色盤、成為音樂的養分」，並總是鼓勵大家挑一件有興趣的事情持續不斷堅持地做下去，「學生在音樂上的表現，是她一生最引以為傲的成就」。

有著「人間國寶」之稱的黃俊雄，是台灣布袋戲操偶、口白和戲劇製作師，亦為布袋戲「通天教主」黃海岱的次子。15歲起，隨父學習布袋戲，並以《雲州大儒俠》開創了「電視布袋戲」的表演形式，讓布袋戲成為專業節目製作系統，對布袋戲文化推廣有著無可抹滅的貢獻。

黃俊雄說，一定會秉持著恆久不變的藝術情操和信仰，讓台灣布袋戲薪傳永續、發光發熱，「觀眾的掌聲是我一輩子演藝生涯最好的收穫，哪怕是只有一個人鼓掌，我都會繼續努力，為本土藝術布袋戲付出而無怨無悔，做一個永遠的布袋戲演藝者」。

文化部表示，吳靜吉可謂台灣劇場、表演藝術的歷史擺渡人，是教育工作者、文字創作者，也是表演藝術工作者、文化事務管理者。對當代劇場發展、文化藝術環境、台美藝文學術交流、表演藝術團隊經營等範疇皆有卓越貢獻的成果，是台灣文化的重要推手。

除了將戲劇帶入高等教育，吳靜吉也期盼將戲劇帶進青少年及兒童的學習中，藉由戲劇讓青少年及兒童產生對學習的興趣、培養創造力，認識自己、自己及別人、家鄉的關係。吳靜吉今天致詞時，當場宣布將100萬的獎金捐給紙風車劇團，繼續進行反毒計畫，希望大家能夠共襄「藝」舉完成這件事。

他說，「這個獎不是我個人的，是給那些曾經在台下或背後努力將他們時間、精神、金錢付諸於公益的活動，而且透過藝術讓台灣亮起來的所有人」。

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