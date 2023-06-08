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世界海洋日！守護海洋從行動做起　配戴隱眼也能支持海洋環保

▲愛爾康大藥廠(Alcon)在世界海洋日推出「守護海洋，視在必行」的ESG行動計劃，真正落實全球永續及海洋環保。(圖/Shutterstock)
▲愛爾康大藥廠(Alcon)在世界海洋日推出「守護海洋，視在必行」的ESG行動計劃，真正落實全球永續及海洋環保。(圖/Shutterstock)

生活中心/綜合報導

台灣每年生產的隱形眼鏡超過14億片，一字排開大概可繞地球半圈，數量驚人！為響應一年一度世界海洋日，全球知名隱形眼鏡廠商愛爾康大藥廠(Alcon)，特別在6/8世界海洋日這天，推出「守護海洋，視在必行」的ESG行動計劃：消費者購入隱形眼鏡，愛爾康大藥廠同步從海洋中回收同樣重量的塑料，與全民一起實現環境保育，真正落實全球永續及海洋環保。
 

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▲每年流入海洋的塑膠垃圾大約有1270萬噸，數量驚人，這些海洋污染是刻不容緩的環境議題。(圖/Shutterstock)
▲每年流入海洋的塑膠垃圾大約有1270萬噸，數量驚人，這些海洋污染是刻不容緩的環境議題。(圖/Shutterstock)
每年流入海洋的塑膠垃圾大約有1270萬噸，這些垃圾最終會成為塑膠微粒溶入海水中，並透過食物鏈影響，對人類造成慢性危害，海洋污染成了刻不容緩的環境議題。除了一般民眾最熟悉的淨灘活動，在祕魯甚至有「塑膠銀行Plastic Bank」的社會企業，當地民眾可以透過回收塑膠垃圾，獲得數位代幣存入個人電子錢包，接著到塑膠銀行換取金錢或是物資，友善大海的同時，還能改善生活品質。

愛爾康大藥廠致力於守護海洋環境，所生產的水梯小金盒日拋隱形眼鏡和水感日拋隱形眼鏡，早已在歐洲及紐澳等多個國家，被國際組織「塑膠銀行」認定為致力於實現「塑中和」的環保品牌。
 

▲愛爾康大藥廠與塑膠銀行合作，只要消費者購入隱形眼鏡，便會同步從海洋中回收同樣重量的塑料。(圖/品牌提供)
▲愛爾康大藥廠與塑膠銀行合作，只要消費者購入隱形眼鏡，便會同步從海洋中回收同樣重量的塑料。(圖/品牌提供)
2022年，愛爾康大藥廠與塑膠銀行合作，總計回收超過4千萬個塑膠瓶，重量高達100萬公斤，集結了253個沿海社區參與，幫助了2375名塑膠銀行成員。

▲愛爾康在今年的世界海洋日號召熱愛大海的台灣民眾一起參與塑中和行動。(圖/品牌提供)
▲愛爾康在今年的世界海洋日號召熱愛大海的台灣民眾一起參與塑中和行動。(圖/品牌提供)
在今年的世界海洋日，愛爾康大藥廠號召熱愛大海的台灣民眾們一起參與塑中和行動。即日起到8/11，只要加入愛爾康LINE官方帳號成為會員，並成功登錄經塑膠銀行認證為塑中和品牌的「水梯小金盒日拋隱形眼鏡」和「水感日拋隱形眼鏡」兩款產品，就可以參與全民塑中和任務，一起累積減塑重量並解鎖好禮優惠，參與的會員都有機會抽中價值上萬元的環保電器產品。愛爾康大藥廠邀請熱愛大海的你，一同「守護海洋，視在必行」！

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立即參與愛爾康塑中和全民任務👉https://maac.io/24O8L

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