世界海洋日！守護海洋從行動做起 配戴隱眼也能支持海洋環保
台灣每年生產的隱形眼鏡超過14億片，一字排開大概可繞地球半圈，數量驚人！為響應一年一度世界海洋日，全球知名隱形眼鏡廠商愛爾康大藥廠(Alcon)，特別在6/8世界海洋日這天，推出「守護海洋，視在必行」的ESG行動計劃：消費者購入隱形眼鏡，愛爾康大藥廠同步從海洋中回收同樣重量的塑料，與全民一起實現環境保育，真正落實全球永續及海洋環保。
生活中心/綜合報導
每年流入海洋的塑膠垃圾大約有1270萬噸，這些垃圾最終會成為塑膠微粒溶入海水中，並透過食物鏈影響，對人類造成慢性危害，海洋污染成了刻不容緩的環境議題。除了一般民眾最熟悉的淨灘活動，在祕魯甚至有「塑膠銀行Plastic Bank」的社會企業，當地民眾可以透過回收塑膠垃圾，獲得數位代幣存入個人電子錢包，接著到塑膠銀行換取金錢或是物資，友善大海的同時，還能改善生活品質。
愛爾康大藥廠致力於守護海洋環境，所生產的水梯小金盒日拋隱形眼鏡和水感日拋隱形眼鏡，早已在歐洲及紐澳等多個國家，被國際組織「塑膠銀行」認定為致力於實現「塑中和」的環保品牌。
2022年，愛爾康大藥廠與塑膠銀行合作，總計回收超過4千萬個塑膠瓶，重量高達100萬公斤，集結了253個沿海社區參與，幫助了2375名塑膠銀行成員。
在今年的世界海洋日，愛爾康大藥廠號召熱愛大海的台灣民眾們一起參與塑中和行動。即日起到8/11，只要加入愛爾康LINE官方帳號成為會員，並成功登錄經塑膠銀行認證為塑中和品牌的「水梯小金盒日拋隱形眼鏡」和「水感日拋隱形眼鏡」兩款產品，就可以參與全民塑中和任務，一起累積減塑重量並解鎖好禮優惠，參與的會員都有機會抽中價值上萬元的環保電器產品。愛爾康大藥廠邀請熱愛大海的你，一同「守護海洋，視在必行」！
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