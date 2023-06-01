華航聯名燈燈庵！飛機餐吃懷石料理　「甜點界的香奈兒」也飛上天

我是廣告 請繼續往下閱讀
並考量到長程線幾乎都是夜間出發，「想推出已經吃完晚餐才上機的客人，也有興趣的餐點」，身為香港人的主廚陳偉強，決定把兒時記憶搬上桌，選擇「不只復熱一樣好吃，而且越復熱越好吃的菜色」。因此便有了「芋頭鴨絲米粉」廣式湯麵，還搭配費工的糖芋頭、口水雞、香滷蓮藕及陳醋蘿蔔前菜。
還有豪華經濟艙也能吃得到的「荷葉臘味蒸雞飯」，甜點「腐竹薏米糖水」、與點心「酥皮焗叉燒包」。從台北出發歐洲、美加航線全艙等供應，包括豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙旅客，都能在雲端享受米其林三星飛機餐；據悉，還將有「蝦籽雲吞撈麵」、「蔥薑滑雞煲飯」等菜色。提醒饕客們要記得先上網預訂選餐。
曹志芬更分享，華航聯名源自日本60年歷史黑茶屋，在台直營姊妹店的「燈燈庵」，讓旅客能在飛機上大啖懷石料理。充分利用台灣當季食材，於懷石料理餐點中打造四時景物的日式饗宴。4～6月提供「薰風」初夏料理，從台灣出發（除了台中）至東京成田、羽田、大阪、福岡、名古屋等航線的豪華商務艙及商務艙都能吃得到。
她舉例光是「八寸」即使都只是優雅適口大小，卻8品各自需要不同的醬料製作，厚工又無法大量複製。曹志芬還透露，空廚夥伴對於這次的合作，曾忍不住脫口而出「揪搞剛」，坦言實在太龜毛了。而且華航還正好調整了餐具，改掉以往的九宮格餐盒，讓燈燈庵的懷石料理機上餐，讓旅客耳目一新。
而出乎意料，受到不少旅客期待的機上甜點，華航則找來超受歡迎的法朋烘焙甜點坊合作，讓「甜點界的香奈兒」也飛上天。遵循四季食材，以雅緻造型搭配鮮美時令感的法朋，為華航打造獨家聯名系列甜點，選用南投產的香草製成「法式乳酪布丁塔」，限定松山/台北/高雄出發至東京、名古屋、大阪、福岡商務艙供應。
另外，星宇航空近期則是與動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》聯名打造宇宙主題航班，從登機證、行李吊牌都有英雄身影，還能獨家收藏專屬班機的聯名機上備品，從紙杯、兒童餐盒到餐墊及米果包裝，眼罩、撲克牌、獨家客製調酒攪拌棒與紙巾。6月1日至8月31日，凡搭乘星宇航空全亞洲航線飛往日本、澳門、泰國、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓等16條亞洲航線皆可體驗。