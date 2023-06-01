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華航聯名燈燈庵！飛機餐吃懷石料理　「甜點界的香奈兒」也飛上天

▲華航不只攜手五度蟬聯米其林三星的頤宮中餐廳，打造「高空三星私房食藝」飛機餐。再度聯名燈燈庵，在飛機上大啖懷石料理；更找來超受歡迎的法朋合作，讓「甜點界的香奈兒」也飛上天。（圖／華航提供）
▲華航不只攜手五度蟬聯米其林三星的頤宮中餐廳，打造「高空三星私房食藝」飛機餐。再度聯名燈燈庵，在飛機上大啖懷石料理；更找來超受歡迎的法朋合作，讓「甜點界的香奈兒」也飛上天。（圖／華航提供）

記者蕭涵云/綜合報導

華航看好旅遊市場朝高端自由行發展，推出「華航機微酒」產品，不只攜手旅遊業者打造尊寵「機加酒」深度體驗。繼攜手五度蟬聯米其林三星的頤宮中餐廳，打造「高空三星私房食藝」飛機餐後，再度聯名燈燈庵，在飛機上大啖懷石料理；更找來超受歡迎的法朋合作，讓「甜點界的香奈兒」也飛上天。

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由頤宮中餐廳行政主廚陳偉強親自操刀的華航「高空三星私房食藝」，研發過程可是比想像中艱難，讓華航空中商用品供應營銷處副總經理曹志芬忍不住透露，「與頤宮的合作是最早開始談，卻是最晚上線的」。想把招牌烤鴨放進飛機餐，首先便面臨機上餐「不能帶骨、不能有魚刺」的規定，擔心引發意外難以救援。再來，機上餐復熱過程能否如實還原星級料理，百分之百達到米其林標準，是最大考驗。

並考量到長程線幾乎都是夜間出發，「想推出已經吃完晚餐才上機的客人，也有興趣的餐點」，身為香港人的主廚陳偉強，決定把兒時記憶搬上桌，選擇「不只復熱一樣好吃，而且越復熱越好吃的菜色」。因此便有了「芋頭鴨絲米粉」廣式湯麵，還搭配費工的糖芋頭、口水雞、香滷蓮藕及陳醋蘿蔔前菜。

▲中華航空豪華商務艙主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜。（圖／華航提供）
▲中華航空豪華商務艙主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜。（圖／華航提供）
還有豪華經濟艙也能吃得到的「荷葉臘味蒸雞飯」，甜點「腐竹薏米糖水」、與點心「酥皮焗叉燒包」。從台北出發歐洲、美加航線全艙等供應，包括豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙旅客，都能在雲端享受米其林三星飛機餐；據悉，還將有「蝦籽雲吞撈麵」、「蔥薑滑雞煲飯」等菜色。提醒饕客們要記得先上網預訂選餐。

▲搭中華航空經濟艙也吃得到米其林三星，經濟艙可提供頤宮主廚精選蔥薑滑雞煲飯。（圖／華航提供）
▲搭中華航空經濟艙也吃得到米其林三星，經濟艙可提供頤宮主廚精選蔥薑滑雞煲飯。（圖／華航提供）
曹志芬更分享，華航聯名源自日本60年歷史黑茶屋，在台直營姊妹店的「燈燈庵」，讓旅客能在飛機上大啖懷石料理。充分利用台灣當季食材，於懷石料理餐點中打造四時景物的日式饗宴。4～6月提供「薰風」初夏料理，從台灣出發（除了台中）至東京成田、羽田、大阪、福岡、名古屋等航線的豪華商務艙及商務艙都能吃得到。

▲華航 x 燈燈庵打造商務艙專屬餐點，在雲端大啖懷石料理。（圖／翻攝自China Airlines 中華航空FB）
▲華航 x 燈燈庵打造商務艙專屬餐點，在雲端大啖懷石料理。（圖／翻攝自China Airlines 中華航空FB）
她舉例光是「八寸」即使都只是優雅適口大小，卻8品各自需要不同的醬料製作，厚工又無法大量複製。曹志芬還透露，空廚夥伴對於這次的合作，曾忍不住脫口而出「揪搞剛」，坦言實在太龜毛了。而且華航還正好調整了餐具，改掉以往的九宮格餐盒，讓燈燈庵的懷石料理機上餐，讓旅客耳目一新。

▲盒內右側的「八寸」，每一口都是截然不同的滋味。（圖／翻攝自China Airlines 中華航空FB）
▲盒內右側的「八寸」，每一口都是截然不同的滋味。（圖／翻攝自China Airlines 中華航空FB）
而出乎意料，受到不少旅客期待的機上甜點，華航則找來超受歡迎的法朋烘焙甜點坊合作，讓「甜點界的香奈兒」也飛上天。遵循四季食材，以雅緻造型搭配鮮美時令感的法朋，為華航打造獨家聯名系列甜點，選用南投產的香草製成「法式乳酪布丁塔」，限定松山/台北/高雄出發至東京、名古屋、大阪、福岡商務艙供應。

▲「甜點界的香奈兒」法朋，打造獨家聯名「法式乳酪布丁塔」。（圖／翻攝自China Airlines 中華航空FB）
▲「甜點界的香奈兒」法朋，打造獨家聯名「法式乳酪布丁塔」。（圖／翻攝自China Airlines 中華航空FB）
另外，星宇航空近期則是與動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》聯名打造宇宙主題航班，從登機證、行李吊牌都有英雄身影，還能獨家收藏專屬班機的聯名機上備品，從紙杯、兒童餐盒到餐墊及米果包裝，眼罩、撲克牌、獨家客製調酒攪拌棒與紙巾。6月1日至8月31日，凡搭乘星宇航空全亞洲航線飛往日本、澳門、泰國、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓等16條亞洲航線皆可體驗。

▲星宇航空從紙杯、兒童餐盒到餐墊都融入《蜘蛛人：穿越新宇宙》電影氛圍。（圖／翻攝自星宇航空官網）
▲星宇航空從紙杯、兒童餐盒到餐墊都融入《蜘蛛人：穿越新宇宙》電影氛圍。（圖／翻攝自星宇航空官網）
▲行李吊牌更是難得的人型剪裁。（圖／翻攝自星宇航空官網）
▲行李吊牌更是難得的人型剪裁。（圖／翻攝自星宇航空官網）

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