中國女網紅疑遭下藥！反詐騙組織：從曼谷擼至緬甸KK園區性侵勒索
非營利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org, GASO）近日公開數起泰國擄人事件，當中亦涉及中國遊客。該名中國籍女遊客年紀約20多歲，是個勇又百萬粉絲的抖音網紅。該組織稱女遊客先是在曼谷被下藥，其後遭詐騙集團擄至緬甸KK園區強暴及軟禁，家屬已經向詐騙集團付款，最快今（31）日就可以從園區出來。
國際中心楊智傑／綜合報導
全球反詐騙組織近日透過記者會與臉書粉專表示，中國一名廣女網紅在泰國曼谷一家酒吧被下藥，發言人透露該女遊客為廣西人，年紀大約20歲出頭，又透露她在抖音大量經營觀光旅遊相關內容，擁有超過百萬名粉絲。
該組織稱該名女網紅在今年3月前往一間知名酒吧兼男模店，原本打算拍攝抖音短影音，但在過程中遭人下藥，而後遭人擄去甸KK園區性侵，「目前我們獲報得知，她已經不幸被詐騙集團強暴，並且被軟禁，組織目前正努力救援」；組織發言人則稱該女遊客家屬已經向詐騙集團付款，最快該女今日就可以從緬甸KK園區出來。
該組織亦稱另一名個案是台籍男遊客，他同樣在曼谷被下藥且醒來在緬甸園區，緬甸園區要求他支付五萬美金贖金或強制加入詐騙集團，組織稱該男拒絕後嘗試跳至四樓窗外逃脫，目前人已癱瘓，並於緬甸的醫院接受治療。
我國警政署30日則對此表示，目前沒有接獲到相關情報，刑事局則稱4月確實有接獲家屬報案，說被害人失蹤，有掌握曾入境泰國的證據，已經通報泰國皇家警察總署進行了解，若有相關人口販運情形，將會全力追查。