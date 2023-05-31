瑪娃往日本！明海運估108航班停航　當心4航空航班異動

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明日虎航取消IT230/IT231 桃園-沖繩那霸往返航班，6月2日IT230桃園-沖繩那霸航班延後至6月3日9時起飛，且航班編號調整為IT2230、IT231沖繩那霸-桃園航班延後至6月3日12時30分起飛，且航班編號調整為IT2231。
星宇航空明JX08700台北-沖繩、JX871沖繩-台北班機取消，6月2日台北-沖繩航班將放大機型以A330-900飛航，航班時間調整至16時20分自桃園起飛，預計當地時間18時55分抵達；返程航班20時10分自沖繩起飛，預計20時50分抵達桃園機場，其他航線維持正常營運，並將視天候狀況調整航班。
華航取消明日及6月2日CI120/CI121桃園往返琉球航班；長榮表示，明日桃園-沖繩來回航班BR112、BR113取消。
交通部航港局統計，今國內8航線、兩岸2航線，總計10航線35航次停航，包含基隆-馬祖2航班全部停航、馬祖福澳-福州琅岐2航次全部停航、北竿白沙-福州黃岐2航次全部停航、南竿-東引1航次全部停航、高雄-馬公1航次全部停航、布袋-馬公7航次全部停航、台南將軍-澎湖東吉2航次全部停航、富岡-綠島6航次全部停航、富岡-蘭嶼6航次全部停航、後壁湖-蘭嶼6航次全部停航。
航港局也預估，明日共有10國內線、1兩岸線，共計11航線、108航次停航。包含基隆-馬祖1航班部分停航，基隆往馬祖1航班明日上班11時公告、臺北-馬祖1航次全部停航、馬祖福澳-福州琅岐2航次全部停航、南竿-東引1航次全部停航、高雄-馬公1航次全部停航、布袋-馬公12航次全部停航、東港-小琉球54航次全部停航、鹽埔-小琉球14航次全部停航、富岡-綠島8航次全部停航、富岡-蘭嶼6航次全部停航、後壁湖-蘭嶼8航次全部停航。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。