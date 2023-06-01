一兆元男人4／輝達財測看端倪　黃仁勳「大秀肌肉」讓AI股爆紅

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亞洲投顧分析師吳岳展表示，輝達主力是GPU，顯示卡是強項，目前輝達GPU市佔高達7成，相較同業英特爾與AMD主力在CPU大不相同，可以說是寡占市場，目前市場上供應AI使用的GPU幾乎全都是出自輝達，而在區塊鏈、比特幣、挖礦浪潮延伸到聊天機器人ChatGPT爆紅助長下，目前市場需求爆量，根本供不應求、奇貨可居，可以算是稀少性資源。
吳岳展指出，若以ChatGPT為例，早期ChatGPT需要輝達GPU約1萬個，但新的ChatGPT可能需要3到5倍的高階GPU，整體而言，成長性、市場需求都會持續偏多思考，很有想像空間。
攤開輝達第一季財報，營收約71.9 億美元、每股盈餘1.09 美元，成績不僅優於公司原本的財測，還優於市場的預估，至於第二季財測更是上演大驚奇，原本市場預估約70億元，但輝達給出110億美元的數字，且輝達預期第二季毛利率68.1到69.1%，創下歷史新高，高於市場預期的67%，看起來是高階產品的需求開始發酵。
輝達與聯發科強強聯手 車用領域有望成為第三隻腳
而探究輝達的幾類產品中，吳岳展提到，遊戲部分本來就是強項，其遊戲部分第一季營收占整體3成左右，目前遊戲領域庫存消化符合或是超出預期，再加上新產品市場反應不錯，市場預計會帶動下一波GPU的升級，同時延伸帶動PC更新的需求，因此台廠PC相關有機會受惠。
輝達Datacenter領域部分，包括HPC、AI、ML（機器學習）等，第一季營收占整體約6成，近幾年占整體營收快速擴增，將是集團成長驅動引擎，其中雲端服務供應商（CSP）的需求，估計第二季季增88%、年增112%，除了需求大增，高毛利也可望為輝達帶來不錯的成績。
值得一題的還有輝達車用部分，第一季營收占比雖然只占整體約4%左右，但隨著需求持續擴大，包含輝達宣布要與聯發科進攻智慧座艙，市場預期車用部分可能成為輝達未來除了遊戲與Datacenter之外的第三隻腳，成為第三個年營收破百億元美元的部門。
另外，黃仁勳來台「大秀肌肉」也讓人見識到輝達「準備好了」的決心，包括宣布Grace Hopper架構的GH200晶片已經全面進入量產階段外，更對外發表運用這款晶片打造的DGX GH200超級電腦，宣告優於競爭對手。另外MGX模組化設計，能夠滿足任何運算需求，從遠端視覺化到邊緣端超級運算等多種使用案例。
台股AI概念股超夯 直接間接受惠多
「輝達財報財測大驚奇、再加上新技術的展示，都直接間接帶動台股電子股，有些是受惠輝達訂單，有些則是有雲端、AI、高效能運算（HPC）或電動車等相關趨勢加持。」吳岳展表示，台積電更是直接受惠，雖然有日系與美系外資認為台積電的輝達訂單占比沒有想像中高，且技術面會面臨去年的套牢區，但長線仍偏多思考，也有助於台積電毛利率的提升。
吳岳展分析，根據台積電財報指出，第一季HPC營收占比持續攀升到44%，較上季的42%進一步提高，市場也預估今年下半年HPC部分將持續貢獻營收、拉高占比，因此長線仍樂觀看好。再來是半導體測試大廠京元電，預期今年第三季後，客戶會增加後段測試的需求，AI效應將逐步成長發酵，提供下半年甚至到明年第一季業績潛在的上修空間。
另外，市場傳言，板卡大廠技嘉近期接獲CoreWeave的AI伺服器訂單，吳岳展也進一步解釋，CoreWeave為定位GPU雲服務平台的新創公司，今年4月剛完成2.2億美元B輪融資，其中輝達投資17%的金額，顯示雙方合作關係密切，若訂單屬實，對技嘉屬正面利多。
電子五哥拚轉型 下半年追上、全年仍有望成長
還有黃仁勳此次來台心心念念的廣達，不僅要大家逛COMPUTEX廣達攤位，還直誇廣達太棒了。吳岳展說，廣達執行減少一般運算伺服器的策略，轉向高毛利的AI伺服器，預計今年第三或第四季可以放量，且廣達布局非筆電如電動車市場的野心也很大，看得出來廣達獲利結構轉佳。
吳岳展認為，像這樣的轉型，鴻海與台灣電子五哥都朝這方面走，因此近來股價強勢不是沒有原因，像這樣緊跟趨勢，鎖定電動車、AI伺服器部分，將有利毛利率的提升，因此雖然上半年成績小幅衰退，但隨著下半年需求逐漸回溫、毛利率也拉抬起來的話，獲利打贏去年不見得沒有機會。
另外，顯卡大廠微星，電競相關營收比重占整體6成，若上述講到的GPU升級帶動換機潮，那麼微星就有機會受惠，還有高階伺服器需要大瓦數的電源供應器，因此台達電除了電源供應也提供高效散熱一站式解決方案，可望受惠。除此之外，光寶科也是電源供應大廠，客戶同樣囊括北美一線Datacenter業者。
至於載板ABF欣興與南電，銅箔載板廠台燿及台光電，都因為高階伺服器需求增溫而帶動毛利率，還有散熱族群的奇鋐與雙鴻，矽智財（IP）創意與世芯-KY同樣受到市場關注，而被視為是輝達概念股的穎崴，也因為4到5成以上客戶是AMD跟輝達，而受到市場青睞。
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