中國與印度相互驅逐駐點記者

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華爾街日報30日引述消息人士透露，印度5月間拒絕為境內駐點的最後2名中國官媒記者續簽簽證，這2名記者分屬新華社及中央電視台，兩人因此已經離境，這使得印度境內已經沒有任何中國駐點記者，是1980年代以來首度出現的狀況。
另一方面，中國境內直到今年初仍有4名印度媒體記者駐點。1名中國官員透露，這4人中，至少有2人在離境旅行後沒有獲得返回中國的簽證，他們分屬印度人報（The Hindu）及印度廣播公司（Prasar Bharati）。
另有消息人士說，另1名在中國的印度斯坦時報（Hindustan Times）記者5月間被中方告知，他的駐點記者證已被註銷。
報導指出，中國與印度在記者駐點採訪上的對等舉動，可能會加劇兩國間的矛盾。中印自2020年6月在邊界（西段）發生衝突後，兩國關係已經惡化，更演變成廣泛的雙邊爭端。
根據報導，印度外交部發言人不願說明個別記者的簽證細節，僅稱4月間已表示中國記者仍在印度工作，印度政府希望中國允許印度記者在當地工作。
毛寧今天還表示，中方仍願本著相互尊重、平等互惠的原則與印方保持溝通，也希望印方能與中方相向而行，「認真回應我們的正當關切」，盡快採取實際行動，為恢復兩國媒體的正常交往創造有利條件。
她說，印方2017年毫無理由地將中國駐印度記者的簽證有效期縮短為3個月甚至1個月。2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印度的常駐申請。2021年12月，中國廣播電視總台駐印度的記者在簽證有效期還有2個月、任期還有半年的情況下，被印方要求10天內離境，至今印方沒有說明理由。
毛寧還稱，印方不久前又拒絕為中國廣播電視總台唯一的一名駐印度記者延期簽證，迫使其離境。目前中方最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120531