一兆元男人2／黃仁勳、張忠謀因一封email相識　小故事全畫成漫畫

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黃仁勳此次來台造成轟動，因為日前輝達公布財報，不僅成績優於公司原本的財測，還優於市場預估，針對第二季財測更是跌破市場預測，毛利率可能創下歷史新高，輝達股價暴漲也帶動台股相關AI概念股，都讓黃仁勳的一舉一動成為焦點，在大家追逐這位科技界巨星的同時，問他夜市想吃什麼？回台去哪玩、拜訪誰？他笑笑地說：「早就和Morris和Sophie吃過飯了。」
原來黃仁勳回台最先拜訪的就是張忠謀（Morris）與夫人張淑芬（Sophie），雙方超過30年的好情誼可見一斑。
黃仁勳與張忠謀不僅是長期的合作夥伴，兩人更是忘年之交。回想起兩人會認識，是32歲時的黃仁勳寫了email想與台積電合作，希望台積電能幫輝達代工晶片，但黃坦言他並沒有把握，因為輝達當時只是一家剛剛成立不久的小公司。
沒想到，張忠謀獲知後一通電話直接找到黃仁勳，讓他又驚又喜，對身邊的人大喊「安靜，張忠謀打給我了！」這段往事不僅黃仁勳歷歷在目，張忠謀也曾對外描述記憶十分鮮明，正是因為這通電話，開展了輝達與台積電兩家公司合作的開端，如今輝達已是市值破一兆美元的國際級大公司，台積電也是市值14.5兆新台幣的全球晶圓代工龍頭。
黃仁勳與張忠謀私交甚篤 人生重要時刻有你有我
黃仁勳與張忠謀私交甚篤，黃曾以「堅實的夥伴、真摯的朋友」來形容張忠謀，兩人也在人生重要時刻互相陪伴，像是張忠謀70歲時，黃仁勳致贈一件指路拓荒者雕塑藝術品，意指張忠謀在企業經營上具有遠見，而黃仁勳50歲生日時，張忠謀夫人張淑芬也送出自己的畫作當作賀禮。
另外，黃仁勳與張忠謀都是史丹佛大學校友，2014年史丹佛將Stanford Engineering Hero榮譽授予張忠謀，黃仁勳就擔任開場典禮的致詞來賓，而2017年6月，黃仁勳獲頒交大名譽博士時，張忠謀也特別現身站台。
當時張忠謀致詞時提到，當時還是54歲的黃很年輕，跟自己幫台積電籌措資金的年紀一樣，如果黃能繼續努力，尤其輝達以AI開創了第二波成長動能，他認為輝達與黃仁勳還有下一個30年可以期待。現在看來張忠謀仿佛神預言，早就預料黃仁勳會成為下一世代科技產業的關鍵人物。
而張忠謀於2018年6月在股東大會上正式退休，在退休家宴上也看得到黃仁勳的身影，他在家宴最後感性念了寫給張忠謀的信，上頭提及「你的職涯是一幅傑出的作品，有如貝多芬的第九號交響曲」，感謝張對晶圓代工的遠見與雙贏的合作哲學，張的領導精神與台積電成為所有客戶能倚賴的基石，最後寫上珍惜兩人之間的美好回憶，和張共事是他職涯中最棒的回憶之一。
黃仁勳的浪漫 一張漫畫道盡與張忠謀30年情誼
值得一提的是，為了感謝張忠謀在人生與職涯道路上的指引，黃仁勳在張忠謀退休時，還把上述故事或不為人知的小秘辛，通通繪製成漫畫送給張忠謀，像是張忠謀跟張淑芬度蜜月時，竟找黃仁勳談公事，以及黃仁勳對張淑芬的畫作愛不釋手，甚至開玩笑說「我只能挑一幅當生日禮物嗎？」，另外張忠謀到美國時，也曾與黃仁勳一家晚餐，親切與黃的小孩聊天，相關漫畫都刊登在輝達官網上與大眾分享（https://nvda.ws/2uWZsAq）。
如今黃仁勳與張忠謀都是科技界佼佼者，輝達與台積電也是企業界標竿，即便外界調侃過去以「一顆蘋果救台積電」，現在要變成「輝達成為台積電救世主」，讓台積電股價重返榮耀，但商業歸商業，檯面下兩人相差30歲亦師亦友、惺惺相惜的台灣之光情誼讓人感佩。
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