黃仁勳 AI最強業務員！口中的「生成式AI」是什麼？4點解惑

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生成式AI (Generative AI)可說是人工智慧的分支，會有「生成」二字就在於會自動生成全新的文章、影像、音樂、翻譯等具有創造性的資料。生成式AI的核心技術來自於深度學習，透過學習大量的資料來產出全新內容。
📍Ｑ：生成式AI和傳統AI差別在哪裡？
生成式AI與傳統的AI技術有所不同。傳統AI通常是根據目前現有的資料進行分析、預測或決策，通常答案都會固定的。而生成式AI則是基於深度學習模型，可以生成具有創造性和隨機性，回覆的內容更加靈活。生成式AI需要更大的訓練資料，應用範圍也更廣，包括自然語言生成、圖像生成、語音合成等多種型別的任務和領域。
📍Ｑ：生成式AI已經運用在哪些地方？
ChatGPT就是基於生成式AI的應用，通過大量的對話數據進行訓練，使模型能夠生成自然流暢、具有上下文感知的對話。ChatGPT也被廣泛應用在聊天機器人、智慧客服、虛擬助手等對話式應用中。另外自動生成圖片的Midjourney也是生成式AI運用。充滿話題的「AI孫燕姿」，則是從AI音樂生成器，Github平台上的「So-VITS-SVC 4.0」模型製作出來的。
📍Ｑ：哪些地方可以使用ChatGPT？
除了電腦版的ChatGPT之外，目前ChatGPT台灣已經有App可以直接下載使用。另外還有MixerBox推出的「ChatAI 瀏覽器」，導入OpenAI GPT-3 的繁體中文。LINE也能把ChatGPT加入好友，搜尋MixerBox ChatAI並加入好友，就能立即使用ChatGPT查詢，不需要另外到ChatGPT網頁上，更加方便。
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