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黃仁勳 AI最強業務員！口中的「生成式AI」是什麼？4點解惑

▲NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳，在COMPUTEX 2023主題演講上，全力展現「生成式AI」有多狂。究竟「生成式AI」是什麼？哪裡可以用得到？一次告訴你！（圖／記者嚴強攝）
▲NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳，在COMPUTEX 2023主題演講上，全力展現「生成式AI」有多狂。究竟「生成式AI」是什麼？哪裡可以用得到？一次告訴你！（圖／記者嚴強攝）

記者周淑萍/綜合報導

Computex2023掀起了一股黃仁勳炫風，身為晶片大廠NVIDIA（輝達）的共同創辦人暨執行長黃仁勳，在29日的主題演講上，用幾句話就能編曲，驚豔四座！讓民眾見識到「生成式AI」的無限可能，而生成式AI究竟是什麼？哪些地方已經開始運用？《NOWnews今日新聞》整理4點讓更戶快速掌握最新科技。

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📍Ｑ：什麼是生成式AI？

生成式AI (Generative AI)可說是人工智慧的分支，會有「生成」二字就在於會自動生成全新的文章、影像、音樂、翻譯等具有創造性的資料。生成式AI的核心技術來自於深度學習，透過學習大量的資料來產出全新內容。

📍Ｑ：生成式AI和傳統AI差別在哪裡？

生成式AI與傳統的AI技術有所不同。傳統AI通常是根據目前現有的資料進行分析、預測或決策，通常答案都會固定的。而生成式AI則是基於深度學習模型，可以生成具有創造性和隨機性，回覆的內容更加靈活。生成式AI需要更大的訓練資料，應用範圍也更廣，包括自然語言生成、圖像生成、語音合成等多種型別的任務和領域。

▲ChatGPT衝擊教育現場，台灣各大學皆正面看待，研議相關規範與指引，引導學生正向使用AI工具。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.13）
▲ChatGPT就是生成式AI的運用，可以自動生成具備上下文連貫的文章。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.13）
📍Ｑ：生成式AI已經運用在哪些地方？

ChatGPT就是基於生成式AI的應用，通過大量的對話數據進行訓練，使模型能夠生成自然流暢、具有上下文感知的對話。ChatGPT也被廣泛應用在聊天機器人、智慧客服、虛擬助手等對話式應用中。另外自動生成圖片的Midjourney也是生成式AI運用。充滿話題的「AI孫燕姿」，則是從AI音樂生成器，Github平台上的「So-VITS-SVC 4.0」模型製作出來的。

📍Ｑ：哪些地方可以使用ChatGPT？

除了電腦版的ChatGPT之外，目前ChatGPT台灣已經有App可以直接下載使用。另外還有MixerBox推出的「ChatAI 瀏覽器」，導入OpenAI GPT-3 的繁體中文。LINE也能把ChatGPT加入好友，搜尋MixerBox ChatAI並加入好友，就能立即使用ChatGPT查詢，不需要另外到ChatGPT網頁上，更加方便。

▲ChatGPT官方版App台灣開放下載　由iPhone先行使用。（圖／周淑萍攝）
▲ChatGPT官方版App台灣開放下載　由iPhone先行使用。（圖／周淑萍攝）

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