一兆元男人3／黃仁勳超級親民　「愛穿皮衣」背後原因好單純

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輝達創辦人暨執行長黃仁勳其實不是第一次來台，而是剛好搭上AI浪潮，輝達股價飆漲，台股AI概念股暴漲的時間點，因此人稱「AI教父」的他來台一舉一動受到關注，到饒河街夜市拎著麻花捲引發熱議，另外他也和父母親與工作團隊吃了台灣最愛的川菜館，「蒼蠅頭」是他的心頭好，接著他帶著工作人員熱唱 KTV到深夜1點，緊接著又去體驗腳底按摩，說這位台南囝仔最熱愛台灣文化、堪稱台灣旅遊代言人也不為過。
黃仁勳所到之處引發騷動，大家爭先恐後想要一睹他的丰采，粉絲一擁而上，仔細端詳發現各年齡層、各行業男女都有，黃仁勳也來者不拒，簽名沒問題，拍照更是拍好拍滿，有時間更會與對方聊上幾句，也不全然聊AI與科技，而是話家常問「吃飽沒」，甚至主動問要不要合照，親民作風讓大家都身陷「那個男人」的魅力裡。
除了親切之外，大家對黃仁勳印象最深刻的，莫過於他的招牌時尚皮衣了，正當大家揣測為何成功人士都一身黑時？他自己主動招了，答案很簡單、很單純！就是不用每天想要穿什麼、配什麼顏色，甚至還當場脫下外套讓在場的女記者體驗穿皮衣的感覺，黃仁勳還自嘲雖然台灣天氣很熱，但他很「COOL」一語雙關讓現場民眾拍手叫好。不僅如此，他還主動秀出手臂上輝達LOGO刺青，引發眾人驚呼。
財經主播回憶「轟隆隆」 黃仁勳沒司機、親自駕法拉利現身
財經主播陳明君透露，自己專訪過黃仁勳三次，更同桌吃過兩次飯，她回憶第一次採訪的前一晚，黃仁勳身為東道主在餐廳請客，沒想到遠遠就聽到轟隆隆的引擎聲，原來他沒有公司司機隨行，自己開著法拉利新款跑車就現身採訪地點，在當時那台跑車在全美甚至都還沒交車，「天字第一號」車主就是黃仁勳。
而當晚黃仁勳與媒體上餐桌後，他還要求記者把筆電收起來、攝影器材放下來才肯跟大家聊天，根據陳明君觀察，他不只對媒體友善，就連他的同事們，與他相處得也很愉快，「真的是個非常溫暖的領袖人物。」
童年黃仁勳並不富裕 一路苦過來以謙卑面對失敗
其實，黃仁勳的成長過程並不富裕，雖然他9歲就和哥哥獨自搭機赴美讀書，一開始經濟拮据，被親戚送到鄉下寄宿學校上課，當時同學們不學無術，讓黃仁勳差點走上歪路，而他因為身上沒錢，只能靠著打工賺錢才能報名自己最喜歡桌球課、參加全美青少年桌球巡迴賽。
對於這段往事，黃仁勳日前在台大畢業典禮上對畢業生的致詞也說，自己歷經許多失敗，但勉勵同學們學習面對錯誤，更要以謙卑的心態去面對失敗，但不要忘記追求願景而堅持，期許同學們不論是為了追逐食物而跑，或不被他人當作食物而跑，都要盡量保持奔跑，別緩步前進。
黃仁勳有著破格的CEO形象與「不按牌理出牌」獨特的個人魅力，但不怕挫折、堅持自己的理念，終將成為他人生的養分。
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