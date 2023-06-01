一兆元男人1／GPU熬30年走上神壇地位　黃仁勳成「新時代巨人」

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近期當紅炸子雞絕對非「AI教父」黃仁勳莫屬！此次訪台僅有的3場公開行程包括台大畢業典禮演講、COMPUTEX 2023電腦展主題演講、全球媒體及分析師問答，皆引發各界廣大迴響。人稱「老黃」的黃仁勳，雖然長年待在國外，但事實上是個不折不扣的「台南之子」，1963年出生，1960年代末期，父親在一次飛往紐約的培訓工作結束後，誓言要將兩個兒子都送到美國，於是在黃仁勳9歲那年，父母親移居泰國，他與哥哥則赴美讀書。
當時黃仁勳住在肯塔基州一間浸信會經營的寄宿學校，不僅要與來自不同成長背景的人交流，更要在短時間內學習獨立自主，養成他求生且習慣在競爭環境下壯大自我的性格。黃仁勳畢業於俄勒岡州波特蘭郊外的Aloha高中，1984年獲得奧勒岡州立大學取得電機工程學士學位，畢業後直奔矽谷，在超微半導體公司（AMD）以及巨積（LSI Logic）工作。他在AMD擔任晶片設計師，爾後因深處環境人才濟濟而備感壓力，決定繼續深造，在1992年獲得史丹福大學電氣工程碩士學位。
隔年，29歲的黃仁勳與友人Chris Malachowsky與Curtis Priem，以僅僅4萬美元共同創辦NVIDIA，正式開始深耕GPU市場。
NVIDIA的總部位於美國加州，1999年推出全球第一個獨立顯卡後，開啟全球GPU新紀元。2006年，NVIDIA開發者工具軟體CUDA問世。
AI狂潮帶動！NVIDIA站在世界舞台正中央
因看好人工智能領域將掀起的熱潮與變革，黃仁勳自2011年開始投入研究AI，開創NVIDIA第二波成長動能。2016年，NVIDIA為深度學習打造的超級電腦DGX-1問世，黃仁勳當年親手將其交給Open AI。2020年，NVIDIA市值首度超越英特爾，同年，Omniverse問世，這是一個可以擴充3D設計軟體和多個GPU，並支援多方實時協作的平台，可將各家的資產和技術整合到一個簡化的介面中，快速的創造出元宇宙虛擬世界。
黃仁勳至今已擔任NVIDIA執行長30年之久，在ChatGPT等生成式AI狂潮帶動下，NVIDIA業績優於預期，今年初股價還在108.13美元，不久前狂飆24.37%，收盤價衝上379.80美元，寫下華爾街歷史紀錄，市值一度衝破1兆美元大關，成為首間進入市值兆元俱樂部的晶片大廠。
NVIDIA目前是全美第5大、全球第6大的企業，黃仁勳的財富也隨之衝上340億美元（約新台幣1兆元），一天之內膨脹64億美元（約新台幣1967億元），今年財富暴增200億，擠身全球前50大富豪排行，排名第37名。
黃仁勳光芒萬丈 被讚許「開啓新時代的巨人」
黃仁勳曾在2017年被《財富》（Fortune）雜誌評選為「年度傑出商業人士」，甚至以斗大的標題稱之他為「矽谷人工智能革命的引領者」。此外，《哈佛商業評論》（HBR）也評選黃仁勳為「2019 年度最佳CEO」。為表彰他在人工智慧與高效能運算領域的重要貢獻，台灣大學也在2020年頒發名譽博士學位，同樣曾經獲此殊榮的還有台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里。
提到張忠謀，他與黃仁勳兩人不僅熟識多年的好友兼合作夥伴，張忠謀甚至多次讚許他是一位非凡的領導者。此次黃仁勳訪台，財經專家謝金河也於臉書上表示，其光芒已蓋過這些年光芒萬丈的馬斯克，「NVIDIA開啓AI新時代，黃仁勳也成了開啓新時代的巨人。」
擁有不凡地位 黃仁勳卻仍風度翩翩
儘管黃仁勳擁有今日的不凡地位，他仍謙虛地把自己的成功歸給父母，在台大畢典致詞時，也勉勵學生面對錯誤、謙虛求助。輝達在AI領域發展有成，英特爾執行長直說輝達遇到AI熱潮很幸運，黃仁勳知道後卻仍風度翩翩的表示「英特爾是技術很好的公司，絕不能小看，而自己是真的很幸運。」
此次「黃仁勳旋風」襲捲全台，繼台大畢業典禮演講後，其在台北國際電腦展的演講，也再度造成轟動，超過4000名觀眾擠迫展場只為爭睹AI教父的風采。黃仁勳熬了30年，終於等到GPU成為運算核心，儘管輝達已是矽谷霸主，各界都仍期待，甚有遠見且極具領袖魅力的黃仁勳將如何將輝達帶往下一個高處。
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