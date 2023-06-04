6月強片／《變形金剛》新品種登場　《閃電俠》引爆宇宙危機

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由小史蒂芬卡普爾執導的科幻動作片《變形金剛：萬獸崛起》，為《變形金剛》系列電影的第七部作品，銜接在《大黃蜂》之後的續作、《變形金剛》重啟三部曲的開端；本片將帶領影迷回到1990年代，加入全新品種的變形金剛「強大金剛」成為博派金剛盟軍，在地球上開戰恐懼金剛、掠奪金剛，以及最強反派「邪神宇宙大帝」。
本片人類主演為，「退伍軍人」諾亞狄亞茲（安東尼拉莫斯飾演），他總是為了賺錢照顧家人煩惱不已，並深感自己一事無成，偶然間在停車場遇見博派金剛「幻影」，上演超刺激的街頭競速，最後還成為好麻吉。在博物館工作的艾蓮娜華勒斯（多米妮可斐許巴克飾演），因為調查事件與諾亞相識，並接觸「變形金剛」大開眼界。6月7日在台上映。
耗時7年製作！《閃電俠》首部真人版獨立電影
DC超級英雄大片《閃電俠》，在國內外舉行的試映會皆獲得超高評價！本片為首部以「閃電俠」為主角的真人版獨立電影，由安迪馬希提執導、克莉絲汀哈德森撰寫劇本，伊薩米勒飾演的「閃電俠」貝瑞艾倫，在穿越時空拯救媽媽的過程中，意外受困於別的時空遇見另一名「閃電俠」，引爆宇宙的渾沌危機。
伊薩米勒挑戰自我，在本片詮釋2名個性迥異的「閃電俠」，展現精湛演技；真人版電影《閃電俠》集結2代「蝙蝠俠」班艾佛列克與麥可基頓、「超少女」莎夏卡耶等英雄，聯手拯救世界！本片被視為全新的「DC電影宇宙」開端，原定於2016年上映，製作期間歷經創作分歧、重寫劇本與主創團隊更替，耗時長達7年終於完成。6月14日在台上映。
Netflix動作爽片《驚天營救2》！「雷神索爾」克里斯漢斯沃回歸主演
Netflix 2020年人氣動作片《驚天營救》，在網路電影資料庫IMDb得到6.7分，好評多為「令人興奮的槍戰和近距離戰鬥」、「克里斯漢斯沃扮演傭兵打鬥上很出色，大範圍的追逐場景令人印象深刻」，深受熱愛動作電影的影迷喜愛！但也有負評認為「劇情太爛，過度炒作的電影」，評價褒貶不一。
睽違3年再推出續作《驚天營救2》，「雷神索爾」克里斯漢斯沃身兼製作人，回歸演出「澳洲黑市傭兵」泰勒雷克，並受託致命危險任務，勇闖監獄解救數名喬治亞黑幫的家人；克里斯漢斯沃化身「最強百人斬」，以一打百從監獄營救人質，並親自上陣演出長達21分鐘的爆炸、著火劇情，成為一名「玩火的男人」展現高超動作技巧。6月16日在Netflix上線。
奧斯卡獲獎動畫續集！《蜘蛛人：穿越新宇宙》齊聚宇宙千名蜘蛛人
2018年上映的動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》，獲得第91屆奧斯卡金像獎「最佳動畫長片」獎項，成為第6部贏得此獎項的非迪士尼、皮克斯作品，同時也榮獲第24屆「評論家選擇電影獎」。北美票房方面，《蜘蛛人：新宇宙》成為美國史上，12月首週票房最高的動畫電影，全球票房收穫3.843億美元。
超級英雄動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》，睽違5年再推出續集《蜘蛛人：穿越新宇宙》，蜘蛛人陶比麥奎爾、安德魯加菲爾德與湯姆霍蘭德3代合體，還加入來自不同宇宙的蜘蛛人：重機女蜘蛛人、壯碩藍色蜘蛛人、龐克蜘蛛人，彼得帕克升格當老爸，帶著8個月大的小跟班梅黛登場；由米蓋爾歐哈拉領軍的「蜘蛛人特攻隊」，拒絕邁爾斯摩拉斯加入，他將開創嶄新未來並與關史黛西擦出火花。6月21日在台上映。
《3D舞力對決》原班人馬回歸！Breaking世界冠軍齊聚《舞力對決：地表撐霸》備戰奧運
英國舞蹈夯片《3D舞力對決》雙導演丹妮亞帕斯昆尼、麥斯吉華，攜手原班製作團隊再推出《舞力對決：地表撐霸》，集結各國Breaking世界冠軍演出，包括代表英國參戰奧運的大英甄試賽冠軍「卡拉姆小子」、榮獲英國影藝學院獎的百變街舞團體成員「卡爾文小子」、德國B-Girl冠軍「吉露」等人。
2024巴黎奧運新項目街舞「Breaking」，備受外界關注！《舞力對決：地表撐霸》集結眾多街舞冠軍演出，奧運代表班吉（卡拉姆小子飾）與特雷（卡爾文小子飾），在片中上演「頂尖對決」兄弟尬舞來化解紛爭，兩人還參加倫敦世界奧運錦標賽，與其他選手展開激烈角逐，好像一場「奧運前哨戰」熱血又精采。6月21日在台上映。