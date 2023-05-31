陳建州親妹重病住院！揹回家畫面惹揪心 「等器官移植才有機會」
藝人陳建州致力於推廣台灣籃球運動，目前更是台灣職籃PLG聯盟執行長，近期也將迎來球季第三年的總冠軍賽，備受外界關注，不過工作忙碌的他，不僅還替太太范瑋琪宣傳演唱會，今（31）日更透露親妹妹生重病，正等待器官移植才有機會，也讓粉絲們擔心，紛紛湧入祈禱。
記者詹鎰睿/綜合報導
陳建州稍早在IG上發文表示，已經住院24天的親妹妹終於出院，並貼出一段他親自揹妹妹回家的溫馨畫面，「因為她的肺功能盡量不能太喘，所以只能揹著她上樓，已經不記得上一次揹著她是什麼時候了。」
陳建州也表示，妹妹目前正等待著器官移植才有機會，「一切就交給上帝來安排了。」也感謝台大醫院的醫療團隊，以及所有親友、網友們的幫助與禱告，直呼：「我們靠著聖靈，憑著信心，等候所盼望的義。（加拉太書 5:5）加油加油。我們都為妳禱告。」
事實上，陳建州多年前曾在社群平台貼出親妹妹的結婚照片，並感性寫下：「兄代父職陪著妹妹」，顯現兄妹的好感情，2018年親妹妹辦婚禮時，陳建州還分享全家人從小到大的回顧影片，並伸手抱著妹妹與妹婿，更對著天上的父親說到，「我最操心的事終於有結果了！」場面讓大家相當感動。