公務座車闖紅燈遭檢舉挨罰2700元 鍾東錦致歉：罰單將代為繳納
苗栗縣頭份市中華路與台1線路口，日前有民眾發現一台黑色休旅車紅燈左轉，經過比對車牌，發現該車疑似是縣長鍾東錦的公務座車，苗栗縣議員曾玟學今（31）日在臉書上表示，接獲不少朋友傳給他這段縣長公務車闖紅燈的影片，讓他直呼「實在是很不好的示範」，但也建議，雖然駕駛人非縣長本人，但應由他來付款，對此，鍾東錦也代表團隊向社會致歉，並稱2700元的違規罰單他會代為繳納，也會要求司機不要再犯類似錯誤。
記者林莞茜／綜合報導
有民眾檢舉，日前在頭份市中華路與台1線路口有一輛黑色休旅車闖紅燈，對此，苗栗縣警察局頭份分局經查證檢舉資料，該公務車於3月31日上午沿頭份市中華路南下，左轉台1線路口時違規闖越紅燈，因違規行為屬實，已依道路交通管理處罰條例開單舉發，裁罰新台幣2700元。
曾玟學指出，這個路口他相當熟悉，是每天從頭份往返議會必經之路，也會勘改善過數次，但因為先天設計不好，怎麼改都會存在車流交織的衝突點，所以用路人更應該特別注意遵守號誌規則，保障彼此的安全，而他也和與縣府確認過，公務車若收到罰單，會由違規的當事人自行支付，不會由公帑支應，「我建議縣長就自己付了吧，也請縣長吩咐負責開車的同仁不用趕紅燈」，各行程稍微遲一下沒什麼，縣長人沒到誰敢先開始，「即便是一縣之長的座車，還是應該遵守交通號誌」。
針對此事，鍾東錦稱印象中當天他沒有在座車上，而司機可能是一時心急，做出不當示範，但他仍要代表團隊，向社會大眾致歉，而2700元的罰單，他會代為繳納，並要求司機不要再犯類似錯誤。