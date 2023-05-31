中國欲蓋時速1000公里超級高鐵！研究稱「上海、杭州」最有可能
中國政府近年致力於興建如高鐵等基礎建設，線路與規模持續擴大的同時雖然因使用率不足面臨嚴重爛尾虧損，但考量鐵路運輸系統對國家整體發展與利益，中國政府仍大力鼓吹高鐵優勢與積極興建，甚至有意打造「超級高鐵」，專家更稱未來若成功建成將能夠做到上海杭州兩地往來只要十多分鐘的超快車程。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中國媒體《環球時報》報導，中國科學家們與專案評估團隊經過，數條線路競爭的考量與篩選後，發現若要打造「超級高鐵」，那麼選在上海與杭州之間建造「世界首條超級高鐵線路」最具可能性，其中考量的關鍵因素包含了人口密度、經濟活動和現有交通基礎設施等。
中國工程和鐵路研究人員表示，中國有數條候選線路在競爭「超級高鐵」專案，包含北京-石家莊、廣州-深圳和成都-重慶等線路。評估團隊說，每一條都有獨特的優勢，但東部沿海這兩個富裕城市之所以脫穎而出的原因在於，上海與杭州人口密度高、經濟發展活躍且地勢相較平坦，有望打造150公里長的真空隧道，使磁懸浮列車以每小時高達1000公里的速度行駛。
目前全中國運行最快的軌道是上海浦東機場的「磁浮列車示範線」，全線30公里只需7分半鐘，而上海與杭州之間的高鐵直達車目前則需45分鐘。研究團隊宣稱，若時速高達1千公里的超級高鐵能順利建成，兩地交通往來將縮短至十多分鐘就能抵達。