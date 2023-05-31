無視虧損狂蓋高鐵！中國貴州山區「五鐵穿山」 難度可比超級鐵路
中國致力推動高鐵等基礎建設，目前車站總數已經多達600個，但真正賺錢的線路只有連接大城市的6條，受使用率與運量不高影響而有所虧損。不過中國國家鐵路集團仍在積極興建高速鐵路，其中貴州就有一座山被多達5條的不同路線「穿山」，山壁上還有各自的隧道與大橋，畫面被大量中國媒體盛讚為最具代表性的「基建狂魔」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國基礎建設如港口、機場、高速鐵路等，近年來有著快速發展興建的趨勢，其中由中國國家鐵路集團建造與營運的高鐵更是遍佈全中國，且政府仍計劃在今年持續投產新線路，預計今年底將投產2500公里的新高鐵路線。日前中國高鐵官方也在社群媒體上PO出這個有5條高鐵線路交錯的山勢畫面，並稱地點就在貴州，由於地質結構複雜、件數難度高，因此壯觀景象吸引不少中國網友讚嘆。
中國媒體《快科技》指出，畫面中的鐵路包含滬昆高鐵、貴廣高鐵，還有貴開城際等。由於貴州地勢險峻，是中國唯一不具有平原的省份，因此許多條高鐵必須鑽鑿山脈才能打通隧道，例如2014年12月開通的貴廣高鐵，就是中國首條時速300公里的山區高鐵，從貴州連接至珠江三角洲，建設困難程度也讓它被比擬為「超級鐵路」。
滬昆高鐵則在其後建成，同樣貫穿了沿線地形起伏大的路徑，還在結構複雜的地質上興建了著名的北盤江特大橋。另一條貴開城際高鐵則是貴州境內首條城際客運專線，全長62.63公里，與滬昆高鐵相隔一個月竣工。