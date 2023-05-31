登山客爬聖母峰今年已17死！創近年新高 尼泊爾觀光宣傳策略挨批
尼泊爾當局於29日舉辦登頂聖母峰70週年慶祝活動，紀念1953年人類首次完成登頂聖母峰的壯舉。不過根據統計，今年已有17位登山客在挑戰攀登聖母峰的途中死亡，創近年新高。尼泊爾旅遊局表示，山難人數增加是因為氣候變化的影響，但有專家認為，尼泊爾近年將攀登聖母峰「觀光化」，廣發登山證，一些新手也被允許挑戰聖母峰，才是導致罹難者增加的主因。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，今年聖母峰登山季已經累積12人死亡，另外有5人失蹤，但失蹤者失聯均已超過五天，基本上已經被視為罹難。尼泊爾旅遊局解釋，今年登山季開始的較早，因此這傷亡數字雖然稍高，但不算特別高。而死亡人數增加，旅遊局歸因於氣候因素。
17死已經寫下自2014年以來的最高紀錄，而2014年當年曾發生嚴重山難，在一次雪崩意外中就造成16人死亡。因此嚴格說起來，今年攀登聖母峰的死亡人數，其實不像尼泊爾旅遊局所說得那麼輕描淡寫。
尼泊爾政府今年已經發出479份登山證，這是有史以來的最高數字，每張登山證可為尼泊爾政府帶來1萬2000英鎊的收入，約新台幣45萬6619元，是一筆不小的財富。近年尼泊爾將聖母峰宣傳為「旅遊勝地」，吸引那些尋求刺激的有錢人們前來挑戰，即便缺乏高海拔登山經驗，付的錢夠多，也能夠嘗試攀登。
專家批評，尼泊爾政府的態度導致聖母峰現在狀況混亂，缺乏經驗的登山者湧入不僅增加了死亡的風險，也造成聖母峰的生態危機，冰川帶變薄，且人們隨意棄置於山上的垃圾也在增加。