梅雨滯留鋒在台灣徘徊9天！本週「降雨熱區」曝光：下到懷疑人生

鄭明典專訪2／「令人不安的降雨」一夜爆紅！氣象局當年險鬧革命

▲鄭明典在擔任預報中心主任時，因為一篇「令人不安的降雨預測」貼文，臉書討論度爆表，卻也差點引起氣象局革命。（圖／NOWnews資料照）
▲鄭明典在擔任預報中心主任時，因為一篇「令人不安的降雨預測」貼文，臉書討論度爆表，卻也差點引起氣象局革命。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩/綜合報導

在中央氣象局任職32個年頭，局長鄭明典親民且樂天的性格受到許多人喜愛，2010年擔任預報中心主任時，因為一篇「令人不安的降雨預測」貼文，臉書粉絲一夜暴漲到10倍成為「網紅」，不過在公家單位許多高層和同事的眼裡，卻也引發不少側目，甚至差點造成氣象局革命，回想起當年經歷，鄭明典對引起長官、外界和媒體的騷動仍於耿耿於懷，並透露自己從那之後的臉書貼文有如「夾縫中求生存」，不過成功拉起民眾對氣象觀注和熱度，是他非常樂見的結果。

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貼文本意不是引起恐慌！分享真實情況是「直覺反應」

鄭明典接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪時表示，2010年5月，台灣遭逢當年梅雨季節最強的一道鋒面，預報中心課長當時告訴他「主任，這要小心處理，雨會下很大」，原本只看降雨預報的鄭明典一開始心有存疑，不過在觀察「系集預報」後，更加確定情況，鄭明典專訪時堅定的說，「我心裡第一個想法是，預報中心課長都講了，為什麼不能對外公開？」

想不到「令人不安的降雨預測，大雨要來了，可能直衝中南部最脆弱地區」貼文發布後，各大媒體大肆報導，鄭明典臉書一夜之間從好友300多人，變成關注粉絲飆破3萬人的名人，還創立粉絲專頁，但看在長官眼裡卻認為「氣象局為什麼要危言聳聽，到底是不安什麼？」不過午後的大雨驗證了鄭明典的說法，驚人雨量重創中南部山區，救災行動開始後，整起事件才平息。

▲在「令人不安的降雨預測」過後，鄭明典對於臉書貼文和對外公開的資訊表達作出調整，並找到兩者間的平衡。（圖／鄭明典臉書）
▲在「令人不安的降雨預測」過後，鄭明典（左）對於臉書貼文和對外公開的資訊表達作出調整，並找到兩者間的平衡。（圖／鄭明典臉書）
夾縫中求生存！經營臉書費盡心力

鄭明典回想當年貼文，專訪時大笑的說，當時還被強迫要承諾「以後絕對不再用過當的形容詞」，針對臉書貼文，各種限制接種而來，讓鄭明典無奈搖頭形容，根本是「夾縫中求生存」，隨後鄭明典嘆了口氣說「現在這些資訊在網路上大家會覺得理所當然，但在當時的時空背景，觀察到愈嚴重的天氣事件，愈不能提早公開，所以當時的預報員有些無法接受，還差點鬧革命。」

不過鄭明典後續仍更改自己的作風，擔任預報中心主任期間，每天都認真聽各個預報的分析，並看預報員的信心程度，直到現在，鄭明典仍保持著「只要他夠肯定，我就會幫他寫上臉書」的心態，且當時預報員比較不知道如何回答外界對天氣的疑問，沒有預報員背景的鄭明典坦然地形容如自己「少了許多包袱」，對貼文內容的拿捏也更得心應手。

因為「不安的降雨預測」爆紅，鄭明典臉書關注度提高，當年甚至有網友將他貼文中有預警的內容，在事後逐一比對，不過他也自信說道「沒有一篇結果是錯的」；但當被問起自己「是否用臉書改變了天氣預報的氛圍，讓氣象成為論壇，大家能一起互動、討論？」鄭明典卻沒有展現一絲得意或驕傲，只是淡淡的回答「那應該都是運氣好，是網路的普及讓各式各樣的人都能參與氣象，熱度才越來越高，一直到現在。」

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