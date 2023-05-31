舒華上節目「不講敬語」！爭議畫面瘋傳 粉絲冒冷汗：真的要改了
韓國女團(G)I-DLE的台灣籍成員舒華，個性大方又爽朗，經常會在社群平台上直接反擊外界批評言論，廣受大眾喜愛，不過舒華近日與團員們一同錄製節目時，卻直接跟主持人說半語（平語）而非敬語，引發爭議。
記者詹鎰睿/綜合報導
(G)I-DLE近期為了回歸的新專輯《I feel》登上知名韓國網路節目《文明特急》做宣傳，而聊到舒華在歌曲《HANN》裡面的獨舞橋段時，舒華直接說出半語，這讓前輩主持人JAE JAE有些驚呆，趕緊大笑化解尷尬，「突然說半語？」
接著聊到舒華先前在社群平台上傳吃麵被辣到嘴巴腫起來的照片時，舒華當場回應，「不然要怎麼辦？」更誇獎自己韓文說得很好，而整個過程全都用半語，也意外掀起韓國網友們討論，紛紛質疑舒華沒有禮貌。
影片曝光後，有絕大多數的韓國網友認為，在韓國對前輩說敬語是最基本的，也有不少台灣網友認同表示，「做為公眾人物講話本來就要小心」、「真的得改改，個性直爽歸個性，但禮儀就是禮儀啊！要尊重每個國家的文化習俗吧！」
但也有人平緩認為，「其他都還好，看得出來是不小心說出半語」、「我本身覺得韓國的前後輩關係超級嚴格，也有時候太超過，但畢竟是在當地生活工作，要融入的話就也是必須尊重他們的文化習慣，以免引來不必要的誤會」、「很喜歡舒華上綜藝很活潑的表現，可能多少是做效果，畢竟經紀人也會跟著去，我也不覺得方塊經紀人會放任她這樣。」