高球／業餘第一女將張斯洋轉戰職業！與adidas簽下複數年約

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張斯洋說道：「過去一年中，我和adidas一起達成了一些不可思議的成就，隨著職業生涯下一階段的開始，我迫不及待地想繼續與adidas團隊共同展開新的旅程。」
截至結束業餘生涯時，張斯洋在女子業餘高球賽中連續141周排名第一，這將是一個難以被超越的歷史性紀錄。
adidas Golf全球體育營銷總監Tim McNulty表示：「Rose是一位頂尖高球選手，代表著女子高爾夫的未來，她已經取得非凡的成就，我們知道她有決心成為高球領域中的菁英，這正是我們非常樂於支持的事情，她將開創歷史的新篇章。」
adidas旗下女子職業高爾夫球球員陣容包括多位大滿貫冠軍得主及男女排名前25的選手，其中包括LPGA巡迴賽職業高球選手Jin Young Ko（世界排名第1）、Minjee Lee（世界排名第5）、Nasa Hataoka（世界排名第14）、Linn Grant（世界排名第22）、PGA巡迴賽職業高球選手Xander Schauffele（世界排名第5）、Collin Morikawa（世界排名第17）及Tyrrell Hatton（世界排名第18）。
而張斯洋將在本週的Mizuho Americas Open賽事中，首次以職業選手身分亮相。