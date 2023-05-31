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高球／業餘第一女將張斯洋轉戰職業！與adidas簽下複數年約

▲業餘第一高球女將張斯洋簽約adidas，並宣布轉戰職業。（adidas sgolf提供）
▲業餘第一高球女將張斯洋簽約adidas，並宣布轉戰職業。（adidas sgolf提供）

運動中心/綜合報導

世界運動大廠adidas今（31）日宣布與世界排名第一的女子業餘高球選手『張斯洋』簽訂一份多年合約。這位年輕的運動員創下了業餘女子高球史上多項紀錄，現在將身穿adidas的服裝、鞋款與配飾，開啟她的職業生涯！

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張斯洋在賽場的成就令人欽佩，不僅贏得所有女子業餘高爾夫的重要錦標賽，包含美國女子少年錦標賽（2021）、美國女子業餘錦標賽（2020）和奧古斯塔國家女子業餘錦標賽（2023）。在大二賽季結束時，達成連續兩屆勇奪NCAA D1女子高球錦標賽個人賽桂冠的殊榮，去年五月更是成為首位與adidas簽訂姓名、形象和肖像權代言協議的學生運動員。

張斯洋說道：「過去一年中，我和adidas一起達成了一些不可思議的成就，隨著職業生涯下一階段的開始，我迫不及待地想繼續與adidas團隊共同展開新的旅程。」

截至結束業餘生涯時，張斯洋在女子業餘高球賽中連續141周排名第一，這將是一個難以被超越的歷史性紀錄。

adidas Golf全球體育營銷總監Tim McNulty表示：「Rose是一位頂尖高球選手，代表著女子高爾夫的未來，她已經取得非凡的成就，我們知道她有決心成為高球領域中的菁英，這正是我們非常樂於支持的事情，她將開創歷史的新篇章。」

adidas旗下女子職業高爾夫球球員陣容包括多位大滿貫冠軍得主及男女排名前25的選手，其中包括LPGA巡迴賽職業高球選手Jin Young Ko（世界排名第1）、Minjee Lee（世界排名第5）、Nasa Hataoka（世界排名第14）、Linn Grant（世界排名第22）、PGA巡迴賽職業高球選手Xander Schauffele（世界排名第5）、Collin Morikawa（世界排名第17）及Tyrrell Hatton（世界排名第18）。

而張斯洋將在本週的Mizuho Americas Open賽事中，首次以職業選手身分亮相。


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