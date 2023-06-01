瑪娃颱風依依不捨！「5縣市」大雨特報 一路下到明天才趨緩
今年第2號颱風「瑪娃」在今（1）日清晨減弱為「輕度颱風」，中央氣象局也在昨（31）日解除海上警報，不過隨著它越往北走，對北部的影響卻仍顯著，今早氣象局也針對雙北、桃園、新竹、宜蘭發布「大雨特報」。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，「宜蘭山區及北部山區」三天來已累積大量降雨，應注意坍方、落石的發生，明（2）日瑪娃外圍環流對陸地的影響才會減小。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，「輕颱瑪娃」向「北北東轉東北」逐漸進逼那霸，今、明兩天將侵襲琉球群島，再轉東北東撲向日本南方海面，今日受瑪娃外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部陣雨的機率，北台灣降雨較明顯，尤其「宜蘭山區及北部山區」三天來已累積大量降雨。
吳德榮說明，位處背風面的中南部平地今天「天氣晴熱、氣溫偏高」，午後山區會有小範圍對流發生的機率，沿海應持續注意較強陣風及長浪、並應避免岸邊活動。今日各地區平地氣溫分佈為，北部攝氏23至29度，中部攝氏24至33度，南部攝氏24至35度，東部攝氏22至34度，明日瑪娃外圍環流對陸地的影響減小，北台雨後多雲，中南部平地晴時多雲，山區及東半部仍局部短暫陣雨的機率。
週末天氣部分，週六（6月3日）瑪娃減弱遠離、各地晴時多雲，熱如炎夏，民眾要注意高溫及紫外線；中南部山區午後偶有局部陣雨的機率。下週日至週三（6月4日至6月7日）各地晴時多雲，「熱如夏天」，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。