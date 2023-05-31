眼球中央電視台正式停更！視網膜「給大驚喜」 8千觀眾在線哭了
擁有120萬人訂閱的人氣YouTube頻道「眼球中央電視台」確定於今（31）日後停更，今日播出最終回「新聞聯播」，主持人視網膜（陳子見）和眼肉芽在影片一開始也搞笑吹奏直笛、敲三角鐵，來一段「西索米」在葬禮上常演奏的歌曲緬懷停更一事，不少演藝圈朋友也紛紛獻上祝福，直播在線人數最高則達到8000多人，網友們紛紛哭喊捨不得，視網膜在影片最後也驚喜表示：「敬請期待！未來會不會再相見，誰也說不定。」
記者郭佩蓉/綜合報導
視網膜表示天下無不散的筵席，如今終於到了離別的時刻，不少藝人、網紅朋友紛紛錄影獻上祝福，董仔難過哭喊：「視網膜你這樣不行，說話不算話，不是說好春晚一起主持？怎可以說停就停！講不出話來，快吐血了。」千千則說：「不是說好要找我當主播？不是說好一起煮香菜、吃香菜，跟柚子一起聊天嗎？不要離開！」
木星表示：「即將要關台，我不敢相信！太殘忍了，怎麼可以這樣對我？」黃大謙則搞笑唱一段Rap，隨後感性說：「聽到關閉消息，心裡是特別難過的，眼球一直是我心中 ，中華民國的媒體裡，非常重要的明燈。」情緒一度相當激動，喊話視網膜「重新思考」。
主持人黃子佼則開玩笑說：「賺夠了？沒有啦！還是很需要視網膜這樣的視角，來看一些很荒謬的事件。」阿滴則表示對於關台感到蠻不捨的，「眼球中央電視台開台年份跟阿滴英文一樣，就有一種老戰友不復存在的遺憾感，視網膜跟我同天生日，我算蠻了解金牛座，固執悶騷、做事認真，相信他離開後能找到自己的路，眼球中央是我這幾年唯一新聞來源，不知停更後怎麼取得新聞資訊，可能變得孤陋寡聞」。
邰智源認為關台真的很遺憾，「看了一陣子，覺得他（視網膜）的東西很有意思，都還蠻到位的，他是有才的，希望未來真的有機會再度更新，希望他有更好的表現」。炎亞綸則表示：「心裡有滿滿遺憾，這是一個很好的平台，但天下無不散的筵席，也許結束是一個更好的開始，祝大家未來更順利，人生找到更多目標。」
最後，視網膜坦言，決定關台後，其實也有考慮到觀眾的心聲，這幾個月也深思熟慮，但依然決定維持停更的決定，不過，他也驚喜表示：「也許在未來哪一天，不知道會不會有什麼『熊』突然過世之類的，那我們可能又會有一些突發的更新報導，所以敬請期待！雖然天下沒有不散的筵席，但是合久不分、分久必合，未來會不會再相見，誰也說不定！」