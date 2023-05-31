2035去台灣？中國稱「京台高鐵」建設中 百度地圖還出現行程路線
中國高鐵年年虧損，但為了整體國家利益與經濟發展，政府仍致力於建設鐵路交通運輸系統，就連台灣也被納入規劃當中，不僅將「京台高鐵」列入統戰歌曲《2035去台灣》中，就連高速公路都有「福州至台北」路段規劃，還稱計畫在於2035年前完成。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家發改委於2016年7月發佈了《中長期鐵路網規劃》，主打「八縱八橫」高速鐵路通道，其中「台灣台北市」竟赫見在「京港（台）通道」中，去年國家發展改革委、交通運輸部又再度發布了《國家公路網規劃》的通知，這次則是將「福州至台北」高速公路納入規劃中，並計劃於2035年前完成。
《澎湃新聞》報導指出，這條還沒蓋出來的「京台高鐵」已經出現在百度地圖上，經搜尋可以發現地圖顯示京台高鐵起點為北京南站，持續南下行經天津、滄州後一路向南到了台灣，終點為高鐵台北站；地圖上還可以搜尋到「台海大橋」並稱這是北京至台北的「兩岸未來通行路線」，同時附註當前路線僅供查看，台海大橋還在「規劃階段」。
而就在「京台高鐵」導航路線上線之後，中國統戰意味濃厚的網紅神曲《2035去台灣》再度重獲關注，這首歌曲引起大批中國網友「現身說法」表示確實訂票系統上看到了「台北站」，國台辦發言人朱鳳蓮更是對該歌曲表示，「這實際上反映了兩岸民眾對實現京台高鐵從福建到台北這麼一個遠景規劃的美好願望。希望兩岸應通盡通，更方便地往來交流，多看兩岸美景，多品兩岸美食。我相信，這個願望是一定會實現的。」