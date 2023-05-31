奠定台灣農業發展基礎　「嘉南大圳之父」八田與一

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八田與一在恩師感召之下，應聘為台灣總督府土木部工務課的技手（技術人員）。1914年就升為總督府技師，參與台南水道計畫，以及高雄與嘉義的地上下水道工程。1916年在東南亞各地考察後，回國後就在短時間內完成桃園埤圳的設計規劃並參與建造。當工程步入軌道後，又應土木課的長山形之邀接掌水力發電與興建水壩的業務，經過他的一番考察之後，提出日月潭水力發電計畫、官田溪埤圳計畫，當時的他年僅31歲。
不過，正當他想要一展長才之際，家中的雙親急電催促他回鄉相親，因而結識了村吉太郎醫師之千金米村外代樹，當時她才16歲，剛從金澤市第一高女以第一名的成績畢業。米村外代樹的母親知道八田與一仍打算回台灣時，極力反對這門親事。因為當時的台灣還只是個不毛之地，擔心女兒嫁過去只會吃苦。然而村吉醫師卻認為，婚姻大事應由女兒自己決定。米村外代樹因而決定答應這門親事，往後也就成為八田與一最大的後盾。
當初八田與一之所以設計「官田溪埤圳計畫」是因為，他發現台灣北回歸線以南的氣候是夏雨冬乾，相當於中東的氣候，是個不毛之地、沙漠之地，沿海地區的鹽分還偏高，無法種植稻米。此外，颱風季節還會有洪水問題，導致農民完全看天吃飯，日子過得十分不安穩。為了改善雲嘉南地區的農作狀況，也可以改善日本內地糧食不足的問題，所以才有了這項計畫。不過這項工程的規模是桃園埤圳的四倍，預算龐大，大藏省便以計畫過於理想、調查不夠充分為由駁回。然而過不久，日本內地因為一次大戰期間許多男丁被徵召入伍，在無人耕種下導致大米短缺，因而爆發大規模的米騷動事件，讓日本政府必須正視缺糧問題。新任的台灣總督不但應允了這項計畫，還規模擴大為之後的嘉南大圳工程。
1920年，嘉南大圳正式動工，八田與一授命建造嘉南大圳的核心工程烏山頭水庫，當時的嘉南大圳超越日本的所有規模，他採用半水成式工法建造大壩，利用臺南官田區、六甲區、大內區、東山區間的低窪谷地儲存官田溪的雨水，形成水庫。之後又建設給水設備，在曾文溪上游大埔溪北岸一帶，蓋取水閘門，再鑿一個取水隧道貫穿整個烏山嶺，名為烏山嶺引水隧道。然後將大埔溪水引導到官佃溪上游，再進入水庫，也就是現在的「珊瑚潭」。整個嘉南大圳下游以烏山頭水庫為中心，分為南北幹線，灌溉工程的範圍涵蓋現在的台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣等地，相當於台灣六分之一的土地，成為當時亞洲最大的灌溉土木工程。
這項工程，原本預期要花六年時間，卻因為數度遇到預算短缺、發生重大的氣爆工安意外，讓工期拖到十年才完成。不過也因為八田與一的許多堅持，否則可能要花更多時間與經費。例如1924年他請美國土石水壩權威喬爾·D·賈斯廷（Joel D. Justin）來評估可行性，卻被質疑他自創的半水成式工法有問題，不過八田與一卻不為所動。再者，他讓壩體只使用0.5%的混凝土，其餘大部分都是用卵石、圓礫石、碎石、溪沙、黏土等混合土壤來填充。而堰堤的中心是以微細粘土的中心羽金層，來遮斷滲透水，是當時亞洲唯一的溼式堤偃水庫。事實證明，他的設計非常可行，原本預計只有五十年的使用期限，如今已經使用將近百年，仍繼續運作。再者，由於當時台灣人力過剩，工資便宜，被認為不需引進大型土木機械。但是他認為以人力建造這種堰堤，可能要耗用二十年以上還蓋不完，這當中因為糧食短缺、農民生計所遭受的損失，只會遠超過機器的費用。之後因為這次工程所購買的機器設備，後來也應用在像花蓮港這樣的重大工程上，也算是一舉數得。
嘉南大圳興建的十年間，因為工安與疾病因素而殉職的員工共有134位。八田與一特別設立「殉工碑」。他揚棄職位與國籍尊卑的樊籬，在不分日本人與臺灣人，以及職位高低的原則下，僅以殉職時間來排序死難者的名字，並在石碑下親自寫道：「完成此項宏偉工程可謂是諸君的功績，只要這翠綠的水流不斷，諸君的芳名足以永垂後世。」此外，他也非常善待員工，不僅興建完善的員工宿舍，還讓他們可以在此欣賞電影，舉辦各種交誼活動等等，他認為唯有快樂的員工，才能有完美的工程，足以見得他當時對於勞工權益的重視，已經走在時代的前端。嘉南大圳完工後，總共灌溉15萬公頃的農田，有了灌溉水源後，也改善了原有的洪水、乾旱、和鹽害，讓土地徹底改良，再加上他採取三年輪作給水法，讓農民的耕種技術與稻作產量全面提昇。農民為了感念他的功績，還自掏腰包，集資為他製作了一個銅像。八田與一在盛情難卻下，堅持不以偉人之姿的形象，而是以他平時最常蹲坐苦思工程的模樣來塑造雕像。
不過，八田與一後來在前往菲律賓勘查工程的途中，輪船被美軍的魚雷轟炸，讓他不幸喪生，留下了妻子和八位孤苦的孩子。而他的妻子在日本戰敗後，因為要被遣返日本而被迫離開與丈夫生活多年的台灣，在抑鬱之下躍下烏山頭水庫，追隨丈夫而去，也算是大時代下的悲劇吧！如今他們夫婦倆一同被安葬在烏山頭水庫的一隅，並且興建了八田與一紀念園區，也算是台灣人對這對為台灣奉獻一生的夫婦的最高敬意吧！