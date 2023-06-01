民進黨爆性騷　前黨工控主管「高舉婦權旗幟未成為我的翁文方」

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該名前黨工說，好遺憾曾經的主管，婦女部主任許嘉恬在最該是自己後盾之時，選擇轉身離開。時隔多月了，以為能放過自己的，近期看《人選之人》時又無數次的翻江倒海襲來，又哭到差一點死掉。直到現在才有勇氣整理好思緒，好好說出來。
前黨工提及，那是她主責的專案，攝影團隊回程的路上，導演趁著大家上廂型車，昏暗欲睡長途之際，對她實施了性騷擾。直到上捷運回家的路上，所有緊繃神經慢慢鬆懈，顫抖的打給同事求救，最後決定上報主管，當時的婦女部主任許嘉恬。
前黨工說明，許嘉恬當時不僅第一時間總在不是重點的地方，甚至放大她被性騷擾的細節要其回憶陳述，也在聽完後，冷冷的反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」原本以為自己抓到浮木，未料卻是更高的駭浪，她感到羞愧、內疚。儘管許嘉恬補上說黨內也能走程序，但也就草草收尾，也未立即讓她停止負責專案，只重複著強迫她要做什麼決定。
前黨工指出，第二次再與許嘉恬面談，由於自己情緒還在高度恐慌，同事陪她前往咖啡廳，許試圖營造輕鬆的氛圍，對她說過往選舉時也曾被性騷擾的經驗，再接著問及這次經驗，未料卻說了對最讓人錯愕的話，「那妳當下為什麼不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」
該黨工表示，自己不希望再出現一樣的受害者，所以想著至少要告知媒創主任，但許嘉恬卻說程序一啟動，或是告知媒創主任也好，大家也會知道有人被性騷擾，黨部就這麼小，名譽可能會造成受損，「妳要考量到這些後果，以及妳有沒有辦法承受。」
該黨工說，至始至終，有關這件事自己一通主管的關切電話皆未收到，而同事卻收到了一堆電話關切，被許嘉恬詢問她有沒有跟同事散佈謠言。就連自己可能需要的社工聯繫資訊，許透過同事轉傳給她的。
直到選舉結束離開後，她才得知當時身心就診都可以由黨部支付，而這些資訊卻完全沒有得到，她為此難過地告訴同事，自己是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的，「失去了眼裡的那道光，直到現在仍在療癒。」
該黨工說，這此她選擇為自己勇敢，想再次相信這個世界、相信公平、相信正義，相信人與人能被理解，但這樣的人如今卻是黨中央的副秘書長，「當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為自己的翁文方。」