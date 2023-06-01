前黨工指控被性騷主管冷處理 民進黨致歉承諾調查、懲處
民進黨一名女性前黨工，於昨日晚間於臉書發文，提及數月前執行專案工作時，遭攝影團隊導演性騷，但當時婦女部主任許嘉恬聽完過程後僅冷回「所以呢？妳希望我做什麼？」甚至反問為何當時未跳車、大叫，而如今許嘉恬成為黨副秘書長，「當時高舉著婦女權益旗幟的人，未成為我的翁文方。」對此民進黨也緊急發生聲明致歉，除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。
記者陳威叡／台北報導
對於前黨工指控遭性騷卻被冷處理，事件發生至今從未接獲主管關切電話，回想起當初是帶著熱忱進來民進黨，卻帶著傷和遺憾離開。
對此民進黨昨日晚間緊急發出聲明，說明該名前婦女部同仁，於去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。
民進黨指出，時任婦女部主任（許嘉恬）在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，深感遺憾。中央黨部秘書長許立明得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。
民進黨說明，主席室主任與性平部主任所組成調查小組，已於昨日和受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。