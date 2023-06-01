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只有今天！7-11精品美式、拿鐵「買7送7」　特大美式23元開喝

▲7-11精品咖啡會員日，無論中杯或大杯的精品美式、拿鐵，同品項都可享買7送7優惠。（圖／品牌提供）
▲7-11精品咖啡會員日，無論中杯或大杯的精品美式、拿鐵，同品項都可享買7送7優惠。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（1）日為7-11的精品咖啡會員日，無論中杯或大杯的精品美式、拿鐵，同品項都可享買7送7優惠，同時別忘了1日還有單日限定的環保杯加碼扣7元服務，搭上門市特大杯美式、香鑽水果茶買1送1活動，換算下來美式單杯只要23元開喝、水果茶28元。

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7-11精品咖啡6月1日限定活動來了！使用APP行動隨時取，單日限定購買精品美式、拿鐵同品項買7送7優惠；還有中杯精品冰燕麥拿鐵2杯120元優惠，今（1）日更是加碼環保杯從扣5元變7元，愛地球的同時還能省荷包！

▲7-11使用APP行動隨時取，單日限定購買精品美式、拿鐵同品項買7送7。（圖／截取自7-11APP）
▲7-11使用APP行動隨時取，單日限定購買精品美式、拿鐵同品項買7送7。（圖／截取自7-11APP）
至於門市今起至6月4日限定，特大杯美式咖啡（原價60元）、大杯精品美式（原價100元）、香鑽水果茶買1送1（原價70元）；特大杯風味咖啡（桂花風味蘋果氣泡80元、西西里風檸檬氣泡咖啡80元、西西里風檸檬咖啡75元）、珍珠奶茶買2送1（原價60元）。

同時，全家響應「世界環境日」即將到來，即日起到6/27止，消費者在全家440間限定店舖，使用免費租借環保杯還服務，享有大杯特濃拿鐵半價（原價65元）。還有6月5日環境日限定活動，只要借用循環杯，就可以享有中杯經典拿鐵10元（原價45元，冰熱不限）。

▲全家響應世界環境日，6月5日限定，借用循環杯可享經典拿鐵10元綠色價。（圖／全家提供）
▲全家響應世界環境日，6月5日限定，借用循環杯可享經典拿鐵10元綠色價。（圖／全家提供）

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