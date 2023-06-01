黃仁勳將赴中國！彭博：拜訪騰訊、字節跳動及電動車商
美國晶片大廠輝達（Nvidia Corporation）掀起一波AI熱潮，市值水漲船高，共同創辦人兼執行長黃仁勳的名字在科技圈炙手可熱。有外媒引述消息人士稱，儘管美中緊張局勢不斷升級，黃仁勳仍有拜訪中國的計劃，屆時將與騰訊、字節跳動等科技公司，以及電動車廠商會晤。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《彭博社》報導，不具名的消息人士指出，黃仁勳計劃在6月前往中國，進行多年來的首次訪問，屬於私人行程，而他亦非唯一關注中國市場的科技巨擘，報導指出，越來越多跨國企業領袖在中國開放後前往世界第2大經濟體，包括蘋果的庫克（Tim Cook）和特斯拉的馬斯克（Elon Musk），儘管大流行期間經濟受創，但目前中國仍是許多大公司的重要市場。
雖然輝達正逐漸成為AI領域的關鍵參與者，但地緣政治因素使中國市場形勢變得複雜，尤其是拜登政府去年推出的制裁措施，禁止晶片公司向包括騰訊和字節跳動在內的中國客戶，出售最先進的AI晶片組。
知情人士並透露，黃在中國的行程，還包括電動車製造商理想汽車（Li Auto）和比亞迪汽車（BYD Auto），以及智能手機製造商小米（Xiaomi ），但尚未經過最終確認，出訪細節可能還會改變。
截至發稿時間為止，理想汽車拒絕評論，比亞迪、小米、騰訊和字節跳動也未回應《彭博社》置評的要求。
輝達的市值在本週一度突破1兆美元大關，成為首家達到此成就的美國晶片製造商，隨後於週三稍微回落至9549億美元。