水庫大進補！全台「累積雨量排行」出爐 翡翠、石門喝飽飽
今年第2號颱風「瑪娃」在過去2天替台灣帶來一些雨勢，雖然對整體旱災的情況無法立即改善，但也不無小補，尤其北台灣蓄水量相對低的石門水庫和翡翠水庫，昨日水量皆有明顯上升，降雨部分，週二（5月30日）至今（1）日上午，「宜蘭大同」累積378毫米最多，中央氣象局提醒，今日白天颱風外圍環流影響，北部及東北部地區仍有短暫陣雨，北部山區有局部大雨發生的機率，請民眾持續留意。
記者張志浩/綜合報導
據水利署資料顯示，供應台北、新北用水的「翡翠水庫」，昨日有效蓄水量為50.2％、供應新北、桃園、新竹的「石門水庫」，昨日則是36.3％，不過在連續幾小時的大雨滋潤後，今日石門水庫上升1.9%，來到52.2%，翡翠水庫則是整整上升4.3％，有效蓄水量來到42.6％，隨著後續水流持續灌入，有望再提升。
至於南部的水庫情況，雖然瑪娃颱風的外圍環流和午後對流有出現局部大雨和豪雨，不過現階段來看幫助卻不大，包括仁義潭水庫、蘭潭水庫、白河水庫、曾文水庫、南化水庫等，有效蓄水量都不及30％，尤其供應嘉義、台南用水的「曾文水庫」，更只有6.9%有效蓄水量，需觀察後續是否還有梅雨鋒面帶來降雨。
而累積雨量排行部分，從週二至今天上午8時30分，以「縣市」最大降雨量排行，「宜蘭大同」378毫米最多，其次依序是「台中和平」312毫米、「新北三峽」265毫米、「桃園復興」249毫米、「台北南港」198.5毫米，降雨大多集中在北部山區和東北部地區。