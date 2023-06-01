不想當美中夾心餅乾！路透：中國科企熱衷於「去中國化」

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在中國深圳經營軟體公司3年的瑞安（化名）表示，自己的企業版圖已經延伸至美國，擁有不少用戶，但對於美中貿易爭端，以及美國立法者向中國企業施加越來越多限制感到失望，感嘆「其他國家的競爭對手都沒有類似問題」、「我們感覺很像夾心餅乾」。
在《路透社》採訪的7位中國科技企業家裡，多數都曾在海外接受教育，希望於美國拓展業務，所有人都試圖在其他地方獲得永久居留權或公民身份；當中只有3位同意透露英文名字，其他人則要求完全匿名，並要求不要詳述自己公司的業務內容，以免在中國遭到報復。
雖然朝美國擴張業務已變得更加困難，這仍然是大多數受訪企業家的最終目標，因為專注於中國國內市場，對他們而言並不是一個「有吸引力」的選擇，特別是在經歷中國當局對科技產業的監管打壓、新冠大流行期間嚴厲的管控措施，導致他們對習近平領導下的中國理想幻滅。
有受訪者指出，雖然在中國做生意並非完全不可能，但美中之間的不信任已經變得如此嚴重，以至於他們不得不考慮移民等選項。總部位於深圳的商業諮詢公司「北美生態系統研究所」（North American Ecosystem Institute）負責人佩雷拉（Chris Pereira）表示，尋求公司形象重新定位、甚至「去中國化」，已成為一種趨勢，今年以來已經收到大約100份來自中國企業的相關諮詢請求。