台股早盤一度跌百點 裕隆領軍！電動車零組件逆勢抗跌
市場繼續關注債務上限法案在眾議院的表決結果，美股四大指數昨（31）日皆墨，其中費城半導體跌2%多。台北股市今（1）日早盤一度跌百點，下殺來到16477點。權值王台積電早盤跌8元，來到550元，跌幅超過1%。其他重要電子股也熄火。今日盤面焦點依舊是國防軍工概念股，另外電動車零組件概念股紅通通，裕隆領漲6%，其他廣宇、高力與康舒漲3%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數31日下跌134.51點，或跌0.41%，收32908.27點；標普500指數下跌25.69點，或跌0.61%，收4179.83點；那斯達克綜合指數下跌82.14點，或跌0.63%，收12935.29點；費城半導體指數下跌96.21點，或跌2.71%，收3453.18點。
受到美股走跌，以及輝達輝達跌5%影響，台北股市今日開低，早盤一度跌百點，下殺來到16477點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌8元，來到550元，跌幅超過1%，聯電跌1%，來到51.1元。世界先進跌0.3%、力積電跌0.8%。
其他重要電子股，聯發科小跌，南亞科、華碩、宏碁、和碩、緯創、台達電跌0.4%到1%之間，英業達跌2%。鴻海、日月光逆勢抗跌漲0.4%。今日國防軍工概念股相對強勢，宇瞻漲5%多，亞航、安馳、寶一漲1到2%。電動車零組件概念股紅通通，裕隆漲6%，廣宇、高力與康舒漲3%，中華漲2%。
另外航空股不俗，華航、長榮航早盤漲1%左右。而遊戲股表現搶眼，華義漲逾6%，鈊象、智冠漲5%，橘子與昱泉漲3%。