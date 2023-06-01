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綠前黨工遭性騷被吃案　顏若芳：性騷零容忍、黨中央要嚴懲

▲民進黨副秘書長許嘉恬遭前黨工爆料性騷擾事件沒有妥善處置。（圖／記者葉政勳攝）
▲民進黨副秘書長許嘉恬遭前黨工爆料性騷擾事件沒有妥善處置。（圖／記者葉政勳攝）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨前黨工昨日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助，選擇息事寧人。對此，民進黨台北市議員吳沛憶今（1）日呼籲除了中止跟廠商的合作，黨內處置的責任也必須追究。顏若芳呼籲，性騷零容忍，黨中央要嚴懲。

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民進黨昨日深夜緊急發布聲明道歉，時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，本黨深感遺憾。中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

民進黨指出，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於31日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。

民進黨北市議員吳沛憶引用電視劇「人選之人造浪者」的對白表示，「我們不要就這樣算了」，昨晚網路上傳出一封讓人心痛的求救信，有一位懷抱理想來到民進黨工作的年輕人，因性平事件帶著傷痛離開。昨天深夜民進黨黨部發出聲明道歉，並承諾「將繼續進行後續調查與相關懲處」。

吳沛憶表示，錯誤已經犯下，這件事黨中央不要再姑息。除了中止跟廠商的合作，黨內處置的責任也必須追究。否則如何對社會說，民進黨是一個追求性別平等、公平正義的政黨。「保護受害者是我們不容退縮的價值。事實調查及懲處是必要的，黨中央一定要有處置、一定要對社會說明」。「我們要盡力接住受傷的年輕人，我們更要保護好她，杜絕檢討受害者，避免二次傷害。我們不要就這樣算了。」

北市議員顏若芳表示，性騷是零容忍，黨中央要嚴懲，婦女部被批評變成兩性不平等部，在調查未出來前，先不要下定論。民進黨重視兩性平權，遇到這樣的問題要正視要解決，受害者要站出來，黨也要受到外界檢驗

針對副秘許嘉恬是否要停職？顏若芳表示，由秘書長評估，要還給當事人公道跟權益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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