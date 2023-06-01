綠前黨工遭性騷被吃案　顏若芳：性騷零容忍、黨中央要嚴懲

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民進黨指出，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於31日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。
民進黨北市議員吳沛憶引用電視劇「人選之人造浪者」的對白表示，「我們不要就這樣算了」，昨晚網路上傳出一封讓人心痛的求救信，有一位懷抱理想來到民進黨工作的年輕人，因性平事件帶著傷痛離開。昨天深夜民進黨黨部發出聲明道歉，並承諾「將繼續進行後續調查與相關懲處」。
吳沛憶表示，錯誤已經犯下，這件事黨中央不要再姑息。除了中止跟廠商的合作，黨內處置的責任也必須追究。否則如何對社會說，民進黨是一個追求性別平等、公平正義的政黨。「保護受害者是我們不容退縮的價值。事實調查及懲處是必要的，黨中央一定要有處置、一定要對社會說明」。「我們要盡力接住受傷的年輕人，我們更要保護好她，杜絕檢討受害者，避免二次傷害。我們不要就這樣算了。」
北市議員顏若芳表示，性騷是零容忍，黨中央要嚴懲，婦女部被批評變成兩性不平等部，在調查未出來前，先不要下定論。民進黨重視兩性平權，遇到這樣的問題要正視要解決，受害者要站出來，黨也要受到外界檢驗
針對副秘許嘉恬是否要停職？顏若芳表示，由秘書長評估，要還給當事人公道跟權益。
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