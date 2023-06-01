飯店Buffet加量不加價！霸氣松葉蟹吃到飽　十二廚買3送1

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台北寒舍艾美酒店「探索廚房」的澎湖海鮮菜色包括「澎湖小卷鮑魚米線湯」鮮美湯底搭配彈牙小卷與新鮮鮑魚，滿是海鮮的鮮甜。「澎湖蛤蜊絲瓜」以鮮美的澎湖蛤蜊搭配清香翠甜的絲瓜，清鮮味爽。「金瓜鮮蚵炒米粉」有Q彈的米粉搭配鮮蚵、鮮蝦與魷魚等豐盛食材。並特別推薦奢華又霸氣的「松葉蟹海鮮桶」，裡面有松葉蟹腳、鮮蝦、淡菜與蟹腳等豪邁海鮮。
「探索廚房」並有美國重金引進Robata爐烤設備，將無國界爐烤文化延伸至自助餐檯。即日起爐烤檯區菜色全新升級，以中東串燒與巴西燒烤為主題，特別推薦「土耳其辛香烤羊肉」、「巴西肉桂烤鳳梨」、「火炙嫩烤沙朗牛」等菜式。餐廳亦提供「自動生啤機」無限暢飲，冰涼爽口，熱情暢饗歡聚時刻。另外，甜點櫃同步推出芒果季系列甜品，包含芒果雪花糕、鮮芒果泡芙、芒果生乳蛋糕捲與椰香芒果米布丁等。
台北喜來登「十二廚」仲夏海鮮季平日周一至周四晚餐餐期，菜色升級不加價，每人1490+10％元。除原先餐檯熱門品項外，更可暢饗多達5款全新海鮮季料理，尤強打「松葉蟹海鮮桶」，包含北海道「三大蟹」之一的頂級松葉蟹、新鮮肥美淡菜、彈牙白蝦，與新鮮蔬菜的綜合海鮮桶。
餐檯亦提供多款澎湖特色海鮮料理包括「蒜蓉澎湖小卷粉絲」，以現撈海膽加入花枝與滑蛋，搭配澎湖特色仙人掌汁一同拌炒的「海膽仙人掌海鮮炒飯」。「十二廚」甜點餐檯也同步推出全新芒果料理，首推超人氣現點現做「芒果舒芙蕾厚鬆餅」、辰園招牌甜湯「楊枝甘露」、小巧可愛「芒果野莓慕斯」等。並於6月加碼推出優惠，平日周一至周五午餐、下午茶，四人同行享一位免費。
六福萬怡酒店敘日全日餐廳童盎即日起至6月30日推出「暢享海味爽嗑松葉蟹」活動，不分平假日，凡午餐或晚餐至敘日用餐，每一位成人均加贈市值約880元的「西班牙風味炭烤松葉蟹」一份，可再搭配6月期間限定的地中海主題餐檯，包含重點必吃菜色，軟嫩的紅酒燉牛舌、義式番茄燉雞與各式現煎海鮮及爐烤現切牛排，若於假日用餐，還有北海道生食干貝及肥美的生蠔無限暢吃，另也有搭配柏克金正統德式鮮釀生啤酒。同樣強調本次「暢享海味爽嗑松葉蟹」加碼不加價，成人平日收費1380+10%元、假日收費1680+10%元。