飛日本注意了！瑪娃颱風轉向靠近 對「航班、天氣影響」曝光
瑪娃颱風在經過10幾天的發展、3000多公里的移動後，在本週影響台灣，逐漸遠離後轉向往東北朝日本附近前進，許多想前往日本的台灣旅客不免憂心颱風對航班或當地天氣是否有影響，對此氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明提及，瑪娃今晨已轉為輕颱，路徑轉向角度偏東，頂多在明後兩天（6月2日至6月3日）對琉球有較大影響，基本上不用太擔心颱風影響。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明表示，考慮到瑪娃颱風的強度與路徑，近期想飛往日本的旅客暫時不用太擔心，瑪娃颱風因為所處位置海溫較低，轉為輕颱後威力驟減，路徑上受太平洋高壓導引，會持續靠東，不過明後兩天，琉球會受瑪娃颱風影響，導致天候不佳、海面狀況惡劣，往返小琉球間的各航運業者也紛紛宣布，今日因海象差全天停航，明日視海況會另外再公告。
中央氣象局則說明，瑪娃颱風在遠離台灣後，海溫和剛開始生成的菲律賓東方海面差距會越來約大，海水無法提供瑪娃足夠的能量與水氣，後續會慢慢減弱消散，路徑方面，太平洋高壓稍微增強，瑪娃順勢被導引氣流帶走，因此對台灣的影響提早告一段落，後續北半球盛行的西風在越高緯度越明顯，瑪娃會一直被吹向東方，對日本影響有限。
至於台灣本島天氣部分，氣象局示警，由於颱風外圍環流帶來北風和東北風，北部、東北部地區因地形因素，今日還是會有顯著降雨，尤其山區要留意短時間局部的大雨，明日颱風更加遠離後，水氣才會明顯減少，僅剩北部、東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨的型態。